23 января 2026 в 12:10

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов

Юрий Антонов Юрий Антонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концертный директор народного артиста России Юрия Антонова Олег Давыдов опроверг слухи о том, что артист прекращает свою концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Он подчеркнул, что распространяемая информация не соответствует действительности, передает ТАСС.

Не соответствует [действительности], — ответил Давыдов на соответствующий вопрос.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Юрий Антонов больше не будет давать большие концерты из-за осложнений со здоровьем. По информации канала, артист теперь соглашается только на корпоративы в России и за границей из-за проблем со слухом и давлением. В материале говорилось, что корпоратив за рубежом стоит от €150 тыс. (около 13,3 млн рублей), а в выступление входит лишь пение — без тостов, поздравительных речей и вручения подарков.

До этого сообщалось, что Антонов приезжал на прощание с телеведущим Юрием Николаевым, которое проходило в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Артист привез с собой букет красных роз. Антонов при этом отказался общаться с прессой.

Россия
шоу-бизнес
Юрий Антонов
слухи
концерты
