Завершение карьеры, инсульты, поддержка СВО: куда пропал Юрий Антонов

Информация о том, что певец Юрий Антонов прекращает концертную деятельность из-за проблем со здоровьем, не соответствует действительности, сообщил его директор Олег Давыдов. Откуда пошел слух, что Антонов завершает карьеру, куда он пропал?

Продолжит ли Антонов давать концерты, что с его здоровьем

Источник ранее сообщил, что Антонов больше не будет давать большие концерты из-за проблем со слухом и давлением. По его данным, артист теперь соглашается только на корпоративы в России и за границей.

Как писал NEWS.ru, корпоратив за рубежом стоит от €150 тысяч (около 13,3 млн рублей). В выступление входит лишь пение — без тостов, поздравительных речей и вручения подарков. В России, по данным инсайдера, команда Антонова из девяти человек просит за корпоратив 12 млн рублей плюс около 1 млн на райдер.

Представитель певца опроверг слухи о том, что Антонов прекращает концертную деятельность и сокращает количество выступлений.

«Придумки нечистоплотных журналистов», — заявил Давыдов, комментируя ситуацию.

В сентябре прошлого года стало известно, что Антонов отменил масштабные юбилейные концерты, приуроченные к своему 80-летию. Life.ru писал, что Антонов перенес пять микроинсультов и у него есть проблемы с давлением.

Юрий Антонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отмечалось, что артист может петь не более 45 минут за один концерт, при этом он якобы не слышит звука и исполняет максимум 10 песен. Знаменитые хиты, включая «Анастасию», «Зеркало» и «20 лет спустя», не звучат в его исполнении уже восемь лет, поскольку команда не готова к репетициям и переучиванию материала.

В августе стало известно, что Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за приступа болей в ногах. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев.

«У него возможности физической нет. Он очень переживал, потому что такие вещи посещает обычно и поддерживает. Но, к сожалению, вчера так получилось, что у него случилась травма, не смог он сегодня приехать. Вчера у него заболела нога. Он подвернул ее вчера неаккуратно», — рассказал Ильичев.

У музыканта уже не первый год проблемы с суставами. Несколько лет назад он начал использовать трость при ходьбе. После того как Антонов получил травму ноги, ему пришлось перенести три операции. Несмотря на проведенное лечение, артист все еще испытывает сильные боли.

Сам 80-летний исполнитель говорил, что хочет сократить гастроли по городам из-за возраста, поскольку ездить с концертами — ущерб здоровью. Отказываться от творческой деятельности Антонов при этом не планирует. Артист добавил, что продолжает работать в студии, а также анонсировал восстановление неизданных произведений.

Что Антонов говорил об СВО и Украине

Антонов после начала конфликта на Украине в 2014 году признался, что его печалит тот факт, что гастроли по этой стране придется прекратить.

«В декабре 2013 года мы работали в Киеве, а через дорогу был активный Майдан. Но концерт прошел на ура. Во втором отделении люди встали и стояли до самого финала. Тяжело воспринимать все, что сегодня происходит на Украине. Не до концертов людям. Печалит, что в обозримом будущем поехать туда на гастроли не получится. Но что делать? Такая политическая ситуация. А поскольку я в политике не силен, мне сложно все это комментировать. Хочу одного — чтобы все это закончилось, и чем быстрее, тем лучше. И наступил мир», — говорил он.

Юрий Антонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После начала спецоперации Антонов присоединился к предложению выплачивать премию российским военным за подбитые танки Leopard в зоне СВО, а также раскритиковал артистов, покинувших Россию.

«Это их право: уехали — и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным», — заявил певец.

Чем известен Антонов

Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье военного. В 14 лет дирижировал хором железнодорожников, а в 20 — создал эстрадный оркестр, где народные инструменты зазвучали в жанре рок-н-ролла. Позднее автор вошел в состав ленинградского ВИА «Поющие гитары», где написал песню «Аэропорт», а в 1970 году — свой первый настоящий хит «Нет тебя прекрасней». Впоследствии песни Антонова исполняли такие коллективы, как «Веселые ребята», «Земляне», «Красные маки» и певцы Валерий Ободзинский и Лев Лещенко.

Пик известности Антонова пришелся на конец 1970-х — начало 1980-х годов, когда он сотрудничал с группой «Аракс», а после ее роспуска собрал собственный коллектив «Аэробус», в котором в разное время играли Евгений Маргулис, Вадим Голутвин и Екатерина Семенова. В 1981 году Антонов дал в Ленинграде 28 концертов за 15 дней, и на каждом из них побывало по 14 тысяч человек. Среди хитов этого периода — песни «Поверь в мечту», «На улице Каштановой», «Я вспоминаю», «Крыша дома твоего», «Море» и другие. В постсоветские годы Антонов сосредоточился на концертной деятельности и практически перестал выпускать новые записи.

