Магнитные бури сегодня, 23 января: что завтра, раздражительность, стресс

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 23 января 2026 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 января

По данным ИКИ РАН, сегодня на Землю обрушится новая магнитная буря. Ее пик придется на 12 часов пятницы.

Согласно прогнозам, магнитная буря достигнет уровня G1.7 (Kp = 5,67). 23 января будет самая активная фаза, вероятность магнитных бурь на субботу и воскресенье, 24 и 25 января, составляет 12%, считают ученые. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.

С утра пятницы степень возмущенности находилась ниже порога G1 — этот уровень считается минимальным («слабым»), а G5 — «экстремально сильным». После 12:00 мск магнитная активность начнет постепенно снижаться.

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, минувшая ночь на Земле отметилась слабой и непродолжительной магнитной бурей уровня G1, которая наблюдалась в период с полуночи до трех часов ночи.

«Магнитосфера Земли никак не успокоится. <...> В настоящее время геомагнитное поле находится в слабовозмущенном состоянии. По прогнозам на сегодняшний день, слабые возмущения магнитосферы Земли сохранятся до 15–16 часов, в этот же период не исключено и повторение кратковременных слабых магнитных бурь», — написал он.

Ранее на этой неделе завершилась первая в году и одна из сильнейших в XXI веке магнитных бурь (уровень G4.7). Она была вызвана мощной солнечной вспышкой, которая привела к рекордному за столетие радиационному шторму — потоку энергичных протонов в окрестностях Земли. Это вывело из строя космические датчики и вызвало исключительно яркие полярные сияния, видимые вплоть до южных широт России. Продолжительность бури составила около 42 часов, сообщили ученые ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

За несколько дней до бури рекомендуется снизить физическую нагрузку на организм, отдать предпочтение легким упражнениям, а также уделить внимание питанию: уменьшить потребление жирного, сладкого, алкоголя.

«Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — советует портал my-calend.

