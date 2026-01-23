Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:44

Магнитные бури сегодня, 23 января: что завтра, раздражительность, стресс

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 23 января 2026 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 января

По данным ИКИ РАН, сегодня на Землю обрушится новая магнитная буря. Ее пик придется на 12 часов пятницы.

Согласно прогнозам, магнитная буря достигнет уровня G1.7 (Kp = 5,67). 23 января будет самая активная фаза, вероятность магнитных бурь на субботу и воскресенье, 24 и 25 января, составляет 12%, считают ученые. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.

С утра пятницы степень возмущенности находилась ниже порога G1 — этот уровень считается минимальным («слабым»), а G5 — «экстремально сильным». После 12:00 мск магнитная активность начнет постепенно снижаться.

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, минувшая ночь на Земле отметилась слабой и непродолжительной магнитной бурей уровня G1, которая наблюдалась в период с полуночи до трех часов ночи.

«Магнитосфера Земли никак не успокоится. <...> В настоящее время геомагнитное поле находится в слабовозмущенном состоянии. По прогнозам на сегодняшний день, слабые возмущения магнитосферы Земли сохранятся до 15–16 часов, в этот же период не исключено и повторение кратковременных слабых магнитных бурь», — написал он.

Ранее на этой неделе завершилась первая в году и одна из сильнейших в XXI веке магнитных бурь (уровень G4.7). Она была вызвана мощной солнечной вспышкой, которая привела к рекордному за столетие радиационному шторму — потоку энергичных протонов в окрестностях Земли. Это вывело из строя космические датчики и вызвало исключительно яркие полярные сияния, видимые вплоть до южных широт России. Продолжительность бури составила около 42 часов, сообщили ученые ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

За несколько дней до бури рекомендуется снизить физическую нагрузку на организм, отдать предпочтение легким упражнениям, а также уделить внимание питанию: уменьшить потребление жирного, сладкого, алкоголя.

«Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — советует портал my-calend.

