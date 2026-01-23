Погода в Москве в пятницу, 23 января: ждем плюсовую температуру и дождь?

Москву ждет мощное потепление, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в пятницу, 23 января, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Будет ли плюсовая температура и дождь?

Какая погода в Москве сегодня, 23 января

С утра пятницы в Москве -9,5 градуса, по области — от 10 до 15 градусов мороза. Пасмурно — облака с нижней кромкой 450 м, идет ливневый снег с ухудшением видимости до 3,6 км. Ветер восточный, 1–4 м/с. Атмосферное давление — 755,5 мм рт. ст.

«В течение дня благодаря влиянию сибирского антициклона вероятность осадков сократится до минимума, облачно с неустойчивыми прояснениями, температура воздуха — минус 9–12 градусов, что на 4 градуса ниже январской нормы. Ветер восточный, 1–6 м/с. Атмосферное давление стабильное — 754 мм рт. ст.», — рассказал Тишковец.

По его словам, в выходные выглянет солнце, мороз усилится. В ночь на субботу, 24 января, в Москве похолодает до -16–19 градусов, в Подмосковье местами -20–25 градусов, днем в столице не выше -10–13 градусов, по области — минус 10–15 градусов.

«В воскресенье под утро впервые за зиму столбик термометра в мегаполисе опустится до -19–22 градусов, в Подмосковье — минус 18–23, местами до 23–28 мороза, в дневные часы в городе всего -12–15, по региону — минус 11–16 градусов, что на 9–10 градусов ниже климатической нормы», — рассказал синоптик.

В ночь на понедельник, 26 января, в Москве сохранится 20-градусный мороз, днем — минус 9-12 градусов, к вечеру ожидаются снегопады, в результате которых сугробы подрастут как минимум на 10 см.

«Далее стартует мощное потепление. К середине следующей недели столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Холодный январь подготовит атмосферу к передаче эстафеты более теплому и снежному февралю, который в Центральной России будет на 1 градус выше нормы (количество осадков будет нормальным), на юге — на 2–3 градуса теплее положенного, на северо-западе — около нормы», — добавил Тишковец.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 23 января

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в городе составит -8–10 градусов, в Ленинградской области — от -8 до -13 градусов. Ветер восточный, 1–6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу в Петербурге без существенных осадков, ночью — минус 14–16 градусов, днем — минус 10–12 градусов.

