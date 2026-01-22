Цыганова — Пугачевой: «Умерла так умерла!» Звезды против камбэка певицы

Российские знаменитости выступили против возвращения певицы Аллы Пугачевой на сцену в России и вообще в страну. Что они сказали, говорила ли сама Пугачева о желании снова выступать на родине?

Что известно о возвращении Пугачевой на сцену

Как писал NEWS.ru, Примадонна готова рассмотреть предложения богатых частных заказчиков за рубежом. Профессиональную деятельность Пугачева согласилась возобновить к лету 2026 года, поскольку сейчас все ее внимание сконцентрировано на семье.

«Неформально дала понять — стоит ждать величайший камбэк, и летом рассмотрит предложения на мероприятия», — утверждает источник.

Другие детали не сообщаются, сама Пугачева эту информацию не подтверждала. Также неизвестно, будет ли певица выступать в России. При этом в декабре 2025 года Примадонна выпустила предновогодний клип «Давай просто жить». В тексте артистка откровенно жалуется на свою жизнь за рубежом и рассказывает, что в ее дверь постоянно «стучится беда».

Кто выступил против возвращения Пугачевой на сцену

Певица Вика Цыганова возмутилась желанием Пугачевой вернуться на сцену.

«Дала понять, что не против повыступать в России, и сидит ждет, будут ли „рабы и холопы“ возмущаться или уже „все забыли и простили“. Возвращение таких персон — это полный крах морали. Умерла так умерла! C начала CBO Пугачева стала олицетворением самого предательского пласта населения России. Сбежала в Израиль и начала поливать родину грязью. А ее высказывания о террористе Дудаеве? Это же просто за гранью понимания», — написала Цыганова.

Вика Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Юрий Лоза считает, что Пугачева не имеет права работать в России после своих высказываний.

«Те, кто высказывался негативно о России, не имеют права здесь работать по одной простой причине. Допустим, они сказали, что российский народ терпеть не могут, а потом выйдут на сцене в России и скажут: „Я люблю вас“. Какой их фразе верить?» — отметил Лоза.

В 2023 году первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал запретить возможные новые концерты Пугачевой в России. Тогда пошли слухи, что она приедет в страну на новогодние праздники. Депутат отметил, что правоохранители могут провести проверку, и выступления певицы могут быть отменены на законодательном уровне. Если она позволила себе какие-то высказывания против России, российской армии, то последует наказание, заявил Шолохов. Помимо этого, парламентарий убежден, что Примадонна уже никому не интересна.

«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву. Даже если Пугачева даст концерты в Москве, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом. Если есть какие-то правовые основания, то стоит эти выступления вообще запретить», — сказал Шолохов в беседе с NEWS.ru.

Режиссер Никита Михалков ранее заявил, что россияне вряд ли примут назад Пугачеву. По его мнению, певица навсегда останется в статусе человека, которого не хотят видеть в РФ.

«То же место, которое она занимала, она не займет никогда», — подчеркнул Михалков.

Такого же мнения придерживается актер Иван Охлобыстин. Он не стал осуждать уехавшую из России Пугачеву, потому что «она женщина». Однако отметил, что ее возвращение не изменит отношения к ней в стране.

«Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — сказал Охлобыстин.

Читайте также:

Будут ли показывать в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия

«Пора защитить»: в Госдуме заступились за Telegram, будут ли блокировать

Дружба с Джоли, иск в суд, новый парень: как живет Люся Чеботина