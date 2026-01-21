Пугачева решила вернуться на сцену: когда это будет, выступит ли она в РФ

Певица Алла Пугачева собирается вернуться на сцену, пишут СМИ. Когда это будет, выступит ли она в России, сколько она запросит за концерты?

Что известно о возвращении Пугачевой на сцену

Как писал NEWS.ru, Примадонна готова рассмотреть предложения богатых частных заказчиков за рубежом. Профессиональную деятельность Пугачева согласилась возобновить к лету 2026 года, поскольку сейчас все ее внимание сконцентрировано на семье.

«Неформально дала понять — стоит ждать величайший камбэк, и летом рассмотрит предложения на мероприятия», — утверждает источник.

Другие детали не сообщаются, сама Пугачева эту информацию не подтверждала. Также неизвестно, будет ли певица выступать в России.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что после возвращения на сцену Пугачева может запрашивать за выступление на частных концертах гонорар от 100 млн рублей. При этом, по его мнению, полноценного возвращения Примадонны к гастрольной деятельности не предвидится.

«Вполне возможно, что Пугачева может вернуться на частные заказы. И при этом гонорар, скорее всего, будет необоснованно завышенный просто по причине того, что люди захотят получить то, что недоступно. Я думаю, что ее ценник будет переваливать за 100 млн рублей. О большом возвращении Пугачевой на российскую эстраду я даже и не думаю. <…> Она уже в определенном возрасте и работать как раньше уже не сможет», — сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

В декабре 2025 года Пугачева выпустила предновогодний клип «Давай просто жить». В тексте артистка откровенно жалуется на свою жизнь за рубежом и рассказывает, что в ее дверь постоянно «стучится беда».

«Сколько разбивали сердце, сколько раз стучала в дверь беда, беда, беда, беда... Сколько опускались руки, но летит вперед душа моя, моя, моя, моя... По незнакомым улицам, по незнакомым бульварам, встречая насмешки и смех, и лесть, ненужную даром, за место под солнцем опять готовы друг с другом стреляться. Да где ж оно, счастье, где оно, счастье, где оно, счастье? Не знаю...» — поет Пугачева.

В припеве певица приходит к выводу, что будет «просто жить», не обращая внимания на полеты судьбы то вверх, то вниз. Автором слов и музыки стал 40-летний уроженец Николаева, живущий сейчас в Барселоне, Алексей Малахов. Он уже писал песни для некоторых звезд российской эстрады. По его словам, он встретился с Пугачевой и она поделилась очень сокровенной историей из жизни в эмиграции.

Съемки клипа проходили на побережье Юрмалы. В отзывах комментаторы написали, что артистке совсем не идет рэп, на который она пытается переходить в композиции, ее голос давно охрип и звучит местами невнятно. Кроме того, по мнению фанатов, песня будто намеренно создана, чтобы «вылепить из Примадонны образ страдалицы».

Вернется ли Пугачева в Россию

В сентябре прошлого года Пугачева в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) рассказала, что сейчас не может вернуться в Россию.

«Сейчас я там (в России. — NEWS.ru) не могу быть. Мне нужно, чтобы <...> я могла дышать», — заявила Пугачева.

В ходе этого же интервью она сообщила, что решила покинуть РФ из-за того, что ее мужа признали иноагентом. После этого, добавила Пугачева, их дети подверглись буллингу в школе. Одноклассники начали называть их «детьми шпионов».

До этого Примадонна заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в РФ. Так она прокомментировала слова своего коллеги Стаса Михайлова о том, что «уехавшие артисты будут на коленях перед Россией стоять».

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю», — высказалась певица.

