Фанаты Пугачевой анонсировали релиз ее новой песни Пугачева может выпустить песню «Давай просто жить» через неделю

Фан-страница Аллы Пугачевой анонсировала выход новой композиции Примадонны. Песня называется «Давай просто жить». Ее релиз, предположительно, намечен на 19 декабря. Официальной информации об этом пока нет: ни сама певица, ни ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) не сообщали о выпуске трека.

Долгожданная премьера новой песни Аллы Пугачевой «Давай просто жить». 19 декабря на всех цифровых площадках! Автор музыки и слов Алексей Малахов. Жде-е-ем! — сказано в публикации аккаунта.

