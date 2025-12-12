Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 11:02

Фанаты Пугачевой анонсировали релиз ее новой песни

Пугачева может выпустить песню «Давай просто жить» через неделю

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фан-страница Аллы Пугачевой анонсировала выход новой композиции Примадонны. Песня называется «Давай просто жить». Ее релиз, предположительно, намечен на 19 декабря. Официальной информации об этом пока нет: ни сама певица, ни ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) не сообщали о выпуске трека.

Долгожданная премьера новой песни Аллы Пугачевой «Давай просто жить». 19 декабря на всех цифровых площадках! Автор музыки и слов Алексей Малахов. Жде-е-ем!сказано в публикации аккаунта.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что если внук певицы Никита Пресняков вернется в Россию, то ему нужно будет пройти срочную службу в армии. Он уточнил, что все граждане РФ призывного возраста должны отслужить в армии вне зависимости от своего статуса и родственных связей.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов назвал певца Валерия Меладзе, который выступил на одной сцене с юмористом Максимом Галкиным в Молдавии, «сифилисом российской эстрады». Он отметил, что карьера таких исполнителей на Западе идет к закономерному закату.

