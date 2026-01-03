Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 18:28

Поклонники удивились помятому виду Галкина

Поклонники Галкина заявили о помятом виде юмориста на новогоднем огоньке

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступил с песней на праздничном новогоднем огоньке и удивил поклонников своим помятым видом. Как передает KP.RU, вместе с ним на сцену вышли и другие артисты, которые решили уехать из России после начала СВО.

Юморист исполнил композицию «Ветер перемен» из советской музыкальной картины «Мэри Поппинс, до свидания». Многие зрители после выступления отметили, что артист выглядел утомленным. Поклонники также сказали, что супруг Аллы Пугачевой заметно постарел и прибавил в весе.

Ранее стало известно, что телеведущий стал самым высокооплачиваемым артистом-иноагентом в период новогодних праздников. Гонорар Галкина за выступления в новогоднюю ночь и 1 января составил около 50 млн рублей. Юморист значительно увеличил стоимость своих услуг для частных мероприятий. Теперь он требует за одно выступление €250 тыс. (примерно 22,8 млн рублей).

После появления информации о возможной проверке Галкина со стороны израильских властей артист опубликовал новые фотографии. На первых снимках он обратился к подписчикам на фоне пустынного пейзажа и предложил угадать, где сделаны кадры. Затем появились фото, на которых он купается в Мертвом море.

Максим Галкин
иноагенты
артисты
поклонники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Словакии набросились на США из-за атаки на Каракас
Обстановка около президентского дворца в Каракасе попала на видео
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США
Названа возможная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
Невестка певицы Валерии встретила Новый год в обертке из-под подарка
Страшная авария унесла жизни мужчины и ребенка под Челябинском
КПРФ высказала свое отношение к ударам США по Венесуэле
На Украине принудительно эвакуируют 3 тыс. детей
Два россиянина погибли после рокового разворота на машине
Под Петербургом задержали утопившего людей капитана без прав
У Долиной отменился крупный концерт
Два маленьких мальчика попали в смертельную ловушку на замерзшей реке
Дмитриев рассказал, чем богата Венесуэла
Лисий бум в Подмосковье привел к печальным последствиям для местных зайцев
Еще одного фигуранта в деле экс-замначальника управления МО арестовали
В 2025 году 83 российских велогонщика получили нейтральный статус
«Мы позволим»: Трамп распорядился нефтью из Венесуэлы после захвата Мадуро
Кержаков раскрыл, что его разочаровало в 2025 году
Россия призвала США освободить Мадуро
Полиция нашла тела мужчины и двух женщин, отравившихся наркотиками
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.