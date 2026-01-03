Поклонники удивились помятому виду Галкина

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступил с песней на праздничном новогоднем огоньке и удивил поклонников своим помятым видом. Как передает KP.RU, вместе с ним на сцену вышли и другие артисты, которые решили уехать из России после начала СВО.

Юморист исполнил композицию «Ветер перемен» из советской музыкальной картины «Мэри Поппинс, до свидания». Многие зрители после выступления отметили, что артист выглядел утомленным. Поклонники также сказали, что супруг Аллы Пугачевой заметно постарел и прибавил в весе.

Ранее стало известно, что телеведущий стал самым высокооплачиваемым артистом-иноагентом в период новогодних праздников. Гонорар Галкина за выступления в новогоднюю ночь и 1 января составил около 50 млн рублей. Юморист значительно увеличил стоимость своих услуг для частных мероприятий. Теперь он требует за одно выступление €250 тыс. (примерно 22,8 млн рублей).

После появления информации о возможной проверке Галкина со стороны израильских властей артист опубликовал новые фотографии. На первых снимках он обратился к подписчикам на фоне пустынного пейзажа и предложил угадать, где сделаны кадры. Затем появились фото, на которых он купается в Мертвом море.