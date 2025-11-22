Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 15:47

Галкин оказался в пустыне после слухов о проверке в Израиле

Максим Галкин опубликовал кадры из пустыни после слухов о проверке в Израиле

Максим Галкин
После сообщений в Сети о предположительной проверке израильскими властями Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) юморист опубликовал новые фотографии в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). На снятых кадрах он обратился к подписчикам на фоне пустыни с предложением угадать место съемки. Следом артист разместил кадры, на которых купается в Мертвом море.

В ответ подписчики предположили, что записи сделаны в Израиле. Публикации стали первыми после обсуждения сообщений о возможной проверке.

Ранее Министерство нацбезопасности Израиля опровергло слухи о проверке в отношении Галкина из-за скандала с флагами. В ведомстве заявили об отсутствии информации о таких проверках, а полиция подтвердила, что жалобы на артиста не поступали.

До этого глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин призвал признать Галкина террористом за спекуляцию украинской тематикой и предательскую позицию. Он анонсировал направление обращения о внесении юмориста в список террористов и экстремистов.

