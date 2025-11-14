Иноагента Галкина могут признать террористом в России

Юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) следует признать террористом, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, действия артиста свидетельствуют о том, что он не извлекает уроки из своих ошибок.

Прошедшие месяцы показали, что Галкин не сделал никаких выводов, он не изменится. Считаю, что это самый настоящий предатель, которого нужно объявить террористом. То, что он несет в массы и пропагандирует, то, что он спекулирует Украиной, я считаю, тут всем ясно, кому он служит и кому прислуживает. Мы подготовим сегодня обращение и отправим с просьбой внести Галкина в список террористов и экстремистов, — высказался Бородин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Министерство национальной безопасности Израиля начало расследование в отношении Галкина. Причиной стало поведение артиста на недавнем концерте в Петах-Тикве, где он во время выступления накрыл израильский флаг украинским.