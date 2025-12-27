Госохрана Украины попыталась спасти депутатов-коррупционеров от НАБУ Сотрудники госохраны попытались помешать работе НАБУ в центре Киева

В центре Киева сотрудники Управления государственной охраны Украины предприняли попытки помешать проведению следственных действий, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Пресс-служба ведомства заявила, что детективы НАБУ пытаются провести мероприятия в комитетах Верховной рады.

По данным бюро, доступ его сотрудникам ограничивают со стороны Европейской площади. В НАБУ подчеркнули, что подобные действия являются прямым нарушением закона.

Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в помещениях Верховной рады. Депутат Алексей Гончаренко уточнил, что силовики прибыли по вопросам, связанным с транспортной сферой.

До этого стало известно, что в ходе спецоперации под прикрытием НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную преступную группу, в которую входили действующие депутаты украинского парламента. Следствие установило, что участники группировки на регулярной основе получали неправомерную выгоду.