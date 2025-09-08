Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 09:39

Стало известно, почему полиция Лос-Анджелеса отказалась охранять Харрис

Экс-вице-президента США Камалу Харрис лишили госохраны из-за критики

Камала Харрис Камала Харрис Фото: Annabelle Gordon — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Полиция Лос-Анджелеса прекратила охранять бывшего вице-президента США Камалу Харрис, лишенную госохраны, из-за критики со стороны профсоюза полицейских, пишет газета Los Angeles Times. Там считают, что политик может позволить себе частную охрану.

Департамент полиции Лос-Анджелеса в субботу прекратил охрану бывшего вице-президента Камалы Харрис на фоне критики, что полицейских отвлекают от выполнения обязанностей по борьбе с преступностью, — рассказал источник издания.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп лишил Харрис государственной охраны, несмотря на то что бывший лидер страны Джо Байден своим указом продлил ее до лета 2026 года. Ее обеспечивали сотрудники Секретной службы. После этого безопасность Харрис временно должны были обеспечивать сотрудники полиции Лос-Анджелеса.

До этого выяснилось, что члены Демократической партии США выступают против участия Харрис в выборах президента США в 2028 году. Некоторые из них надеются, что она не будет участвовать в промежуточных турах.

США
Камала Харрис
Госохрана
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 8 сентября: что завтра, апатия, давление, боли
Евросоюз планирует нанести удар по критическим секторам экономики России
Педагог совратила двух своих учеников
Орбан: Ле Пен не дают баллотироваться в президенты по одной причине
В Иерусалиме террорист расстрелял 15 человек
Стало известно, как изменились цены на путешествия по России
В Тюмени скончался известный журналист
Российской школьнице грозит до трех лет за перевод денег мошенников
НАТО пообещало ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025»
Мигранта задержали за подготовку теракта
Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС
Представитель Абрамовича развеял слухи об уголовном преследовании
Стали известны подробности организации онлайн-саммита БРИКС
ВСУ признали превосходство российской армии на фронте
Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды
Крупное ДТП парализовало движение на трассе в российском регионе
Похитившего дочь после развода петербуржца выдворили из Белоруссии
Под Петербургом подросток расстрелял прохожего за замечание
В Петербурге поймали мать и сына, помогавших воровать деньги у пенсионеров
Жена Алибасова ответила на слухи о резком ухудшении здоровья певца
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.