Стало известно, почему полиция Лос-Анджелеса отказалась охранять Харрис

Полиция Лос-Анджелеса прекратила охранять бывшего вице-президента США Камалу Харрис, лишенную госохраны, из-за критики со стороны профсоюза полицейских, пишет газета Los Angeles Times. Там считают, что политик может позволить себе частную охрану.

Департамент полиции Лос-Анджелеса в субботу прекратил охрану бывшего вице-президента Камалы Харрис на фоне критики, что полицейских отвлекают от выполнения обязанностей по борьбе с преступностью, — рассказал источник издания.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп лишил Харрис государственной охраны, несмотря на то что бывший лидер страны Джо Байден своим указом продлил ее до лета 2026 года. Ее обеспечивали сотрудники Секретной службы. После этого безопасность Харрис временно должны были обеспечивать сотрудники полиции Лос-Анджелеса.

До этого выяснилось, что члены Демократической партии США выступают против участия Харрис в выборах президента США в 2028 году. Некоторые из них надеются, что она не будет участвовать в промежуточных турах.