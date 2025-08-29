Харрис лишилась госохраны по указу Трампа

Глава США Дональд Трамп лишил охраны бывшего вице-президента и экс-кандидата от демократов на пост лидера страны Камалу Харрис госохраны, информирует CNN. Ее обеспечивали сотрудники Секретной службы.

По данным источника, Харрис добилась шестимесячной защиты после окончания срока полномочий. В соответствии с директивой, которую подписал экс-президент США Джо Байден, ее должны были продлить еще на год. Бывший лидер дал такое распоряжение незадолго до покидания поста.

Однако Трамп аннулировал директиву Байдена. Республиканец разрешил сотрудникам спецслужбы прекратить процедуры, которые связаны с безопасностью Харрис. Документ вступает в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон назвала странным тур Харрис для продвижения книги «107 дней». Рукопись посвящена неудачной президентской кампании 2024 года. По словам Джексон, внимание в книге фокусируется на поражении демократов.

Стало известно, что члены Демпартии США выступают против участия Харрис в выборах президента США в 2028 году. Некоторые из них надеются, что она не будет участвовать в промежуточных турах.