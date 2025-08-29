День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 15:31

Харрис лишилась госохраны по указу Трампа

Трамп распорядился лишить Харрис государственной охраны Секретной службы

Камала Харрис Камала Харрис Фото: SAUL LOEB/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава США Дональд Трамп лишил охраны бывшего вице-президента и экс-кандидата от демократов на пост лидера страны Камалу Харрис госохраны, информирует CNN. Ее обеспечивали сотрудники Секретной службы.

По данным источника, Харрис добилась шестимесячной защиты после окончания срока полномочий. В соответствии с директивой, которую подписал экс-президент США Джо Байден, ее должны были продлить еще на год. Бывший лидер дал такое распоряжение незадолго до покидания поста.

Однако Трамп аннулировал директиву Байдена. Республиканец разрешил сотрудникам спецслужбы прекратить процедуры, которые связаны с безопасностью Харрис. Документ вступает в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон назвала странным тур Харрис для продвижения книги «107 дней». Рукопись посвящена неудачной президентской кампании 2024 года. По словам Джексон, внимание в книге фокусируется на поражении демократов.

Стало известно, что члены Демпартии США выступают против участия Харрис в выборах президента США в 2028 году. Некоторые из них надеются, что она не будет участвовать в промежуточных турах.

Дональд Трамп
Камала Харрис
охрана
спецслужбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Южной Корее роботы заняли место внуков
Юрист напомнила о праве спилить мешающие ветки дерева с соседского участка
Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов
Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября
«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев
Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ
В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС
Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения
В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе
Блогер рассказал страшные подробности похорон военных ВСУ
Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах
Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный состав зарождающейся планеты
Юрист напомнила россиянам о штрафах за разведение костров
Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе
«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой
Спасатели на вертолетах нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Раскрыта причина смерти актера из «Войны и мира»
Харрис лишилась госохраны по указу Трампа
Полиция Петербурга изъяла из машин мигрантов 32 свертка с наркотиками
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.