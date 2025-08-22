В Белом доме высмеяли книгу Харрис «107 дней»

Тур бывшего вице-президента и экс-кандидата на пост президента США Камалы Харрис для продвижения книги «107 дней» о неудачной президентской кампании 2024 года выглядит странно с точки зрения подготовки к новым выборам, написала в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон. По ее словам, внимание в книге по сути фокусируется на поражении Демократической партии.

Она рассказывает о том, как проиграла? Неужели у ее команды нет ни капли самосознания, или они просто ее ненавидят? — задалась вопросом Джексон.

Книга Харрис «107 дней» посвящена неудачной попытке политика побороться за пост главы государства с будущим президентом США Дональдом Трампом в прошлом году.

Ранее конгрессмен-республиканец Байрон Доналдс призвал вызвать Камалу Харрис и Джилл Байден для дачи показаний в конгрессе. По его словам, их необходимо допросить по делу о вероятном ухудшении когнитивных способностей экс-главы государства. По словам Доналдса, в конгресс должны прийти все ключевые фигуры администрации бывшего президента. Он также раскритиковал указы о помиловании, подписанные с помощью автоподписи.