Сбрось лишнее за день: меню фруктовой «разгрузки» — худеем на сладком!

Разгрузочный день на фруктах: едим сладкую клетчатку и теряем в весе

Хочется легкости и быстрого результата? Фруктовый разгрузочный день — это ваш идеальный вариант. Это не голодовка, а вкусный отдых для организма, который подарит чувство комфорта и поможет скорректировать вес. Следуя нашим простым правилам разгрузочного дня на фруктах, вы не будете чувствовать голод и подарите телу заряд витаминов.

Основная идея проста: мы едим сладкую клетчатку, которая насыщает, очищает кишечник и ускоряет метаболизм. Главное — соблюдать несложные правила разгрузочного дня на фруктах. Вот что вам понадобится: 1–1,5 кг свежих некрахмалистых фруктов на выбор — яблоки, груши, апельсины, грейпфруты, сливы, абрикосы, арбуз. Разделите этот объем на 5–6 равных приемов пищи. Пейте много воды, травяной или зеленый чай без сахара.

Проведите свой идеальный разгрузочный день на фруктах: правила просты — наслаждайтесь сочной сладкой клетчаткой, которая дарит сытость и мягкое очищение, и уже завтра вы увидите желанный минус на весах.

