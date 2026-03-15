Любите плов? Настало время сладкого варианта — не просто десерт, а королевское блюдо для особого случая

Любите плов? Настало время сладкого варианта — не просто десерт, а королевское блюдо для особого случая

Азербайджанский плов — это философия раздельного приготовления, где каждый компонент раскрывается в полной мере. В сладкой версии, ширин-плове, рис и обжаренные сухофрукты встречаются только на тарелке, создавая контраст нежной текстуры и ярких фруктовых акцентов.

Что понадобится

Рис длиннозерный (например, басмати) — 500 г, вода питьевая — 1 л + 200 мл, шафран (нити) — 0,5 г (щепотка), масло сливочное (или топленое) — 150 г, мука пшеничная — 150 г, сметана — 2 ст. л., смесь сухофруктов (курага, изюм, чернослив, финики) — 300 г, корица молотая — 1 ч. л., сахарная пудра — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Как я его готовлю

Промываю рис, заливаю его литром холодной воды, довожу до кипения, добавляю соль и варю ровно 10 минут — до состояния аль денте, когда зерно снаружи мягкое, а внутри остается плотным. Откидываю рис на сито и даю стечь.

Заливаю шафран 200 мл горячей (около 80 °C) воды, накрываю и оставляю на 30 минут для раскрытия аромата и цвета. Для лепешки смешиваю сметану со 100 мл воды, постепенно ввожу муку и вымешиваю мягкое, эластичное тесто. Накрываю его пленкой и даю отдохнуть 15 минут, после чего раскатываю в тонкий круг по размеру дна казана.

Дно и стенки хорошо разогретого казана смазываю маслом, укладываю лепешку. Сверху горкой выкладываю отваренный рис. Аккуратно, по краю, вливаю растопленное масло и 2–3 столовые ложки процеженного шафранового настоя. Накрываю казан чистым кухонным полотенцем, а сверху — плотной крышкой. Томлю плов на самом медленном огне 40 минут — за это время рис окончательно дойдет до готовности, а лепешка станет золотистой и хрустящей.

Сухофрукты промываю, заливаю теплой водой на 15 минут для мягкости, обсушиваю и слегка обжариваю на оставшемся масле для усиления вкуса. Готовый плов аккуратно перекладываю на большое блюдо: сначала лепешку, затем рис горкой. Вокруг риса выкладываю обжаренные сухофрукты. В завершение смешиваю корицу с сахарной пудрой и щедро посыпаю эту солнечную композицию.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.