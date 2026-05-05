Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями

Если привычные манты и штрули уже приелись, этот вариант приятно удивляет. Рулеты по-швабски — блюдо немецкой кухни, где тесто раскатывается тонким пластом, заворачивается с начинкой и запекается кусочками.

Внутри — сочное мясо с легкой сладостью чернослива и ароматом специй, снаружи — мягкое тесто с поджаренными краями.

Ингредиенты для теста: мука — 2,5 стакана, яйца — 2 шт., свиной жир (или масло) — 2 ст. л., соль — 0,5 ч. л., вода — около 6–7 ст. л.; для начинки: свиная грудинка — 500 г, лук — 1 шт., чернослив — 150 г, гвоздика — 1 бутон, ягоды можжевельника — 3 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Муку смешиваю с солью, добавляю жир и перетираю в крошку. Вбиваю яйца, добавляю воду и замешиваю мягкое тесто. Накрываю и оставляю на 30 минут.

Мясо, лук и чернослив пропускаю через мясорубку. Добавляю соль, перец, измельченные можжевельник и гвоздику, немного воды и хорошо перемешиваю — начинка должна быть мягкой.

Тесто раскатываю в тонкий пласт, равномерно распределяю фарш и сворачиваю в плотный рулет. Нарезаю на кусочки.

Выкладываю на противень, подливаю немного подсоленной воды (примерно до половины высоты рулетов), накрываю фольгой и запекаю при 180 °C около 40 минут. Затем открываю и подрумяниваю еще 10 минут.

