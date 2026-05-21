21 мая 2026 в 13:14

Пирог с мандаринами и соленой карамелью: красавчик вне сезонов — вкусен всегда, смешаете за 7 минут

Этот пирог с мандаринами и соленой карамелью хочется готовить круглый год. Цитрусы делают его сочным и ярким, а соленая карамель сверху превращает обычный домашний пирог в десерт, который спокойно можно подать гостям.

Самое приятное — тесто здесь действительно замешивается за считанные минуты. Пока духовка разогревается, пирог уже почти готов. А аромат горячей карамели, сливочного масла и запеченных мандаринов по кухне стоит такой, что ждать остывания становится невозможно.

Ингредиенты: мандарины — 5–6 шт., пшеничная мука — 150 г, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 10 г, молоко — 150 мл, растительное масло — 1 ст. ложка, сахар — 180 г, сливки 33% — 100 мл, сливочное масло — 30 г, морская соль — по вкусу.

Приготовление: подготовьте все ингредиенты. Количество рассчитано на форму диаметром 22 см.

100 граммов сахара пересыпьте в сотейник с толстым дном и растопите на среднем огне до янтарного карамельного цвета. Лучше топить частями. Сахар не перемешивайте — можно только слегка двигать его по краям, чтобы не подгорел.

Когда сахар полностью растворится, аккуратно влейте горячие сливки и постоянно помешивайте. Масса будет сильно пениться — это нормально. Добавьте сливочное масло, перемешайте и снимите с огня. Всыпьте немного морской соли и еще раз перемешайте.

Форму застелите пергаментом. Вылейте горячую карамель и распределите по дну.

Мандарины очистите, разделите на дольки и каждую разрежьте вдоль пополам. Выложите дольки поверх карамели плотным слоем.

Для теста яйцо взбейте с оставшимися 80 граммами сахара. Влейте молоко, всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности. Затем добавьте растительное масло и снова перемешайте.

Тесто аккуратно вылейте поверх мандаринов. Выпекайте пирог около 40 минут при 180 градусах до румяной корочки.

Готовый пирог слегка остудите, переверните и аккуратно снимите пергамент.

Личный опыт:

Лучше всего сюда подходит именно крупная морская соль — она дает легкий контраст сладкого и соленого, из-за которого карамель получается намного интереснее. А еще важно не передержать карамель на огне: как только появился красивый янтарный цвет, сразу вливайте сливки, иначе может появиться горчинка.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
