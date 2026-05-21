Все знают хачапури, но есть и ачаш — абхазский сырный пирог с тягучей начинкой и мягким тестом

Ачаш в Абхазии любят не меньше знаменитых хачапури. У этого пирога очень мягкое дрожжевое тесто, много нежной сырной начинки и та самая румяная корочка, из-за которой сложно остановиться на одном кусочке. Пока ачаш печется, дом моментально наполняется ароматом теплого теста, сливочного масла и сыра — на кухню начинают заглядывать задолго до готовности.

Ингредиенты: молоко — 180 мл, сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., свежие дрожжи — 10 г, растительное масло — 1,5 ст. л., мука — 335 г, адыгейский сыр — 250 г, сливочное масло — 25 г.

Приготовление: молоко слегка подогреть, добавить сахар и дрожжи, размешать и оставить на несколько минут. Затем всыпать соль, влить растительное масло и постепенно добавить муку. Замесить мягкое тесто, накрыть и оставить в тепле примерно на час.

Сыр натереть или раскрошить руками. Подошедшее тесто разделить на две части, одну раскатать и выложить в форму, оставив небольшие бортики. Сверху распределить сырную начинку и накрыть вторым пластом теста, хорошо защипнув края.

Верх пирога слегка наколоть вилкой и выпекать при 180 градусах около 30–35 минут до румяной корочки. Горячий ачаш сразу щедро смазать сливочным маслом — тогда корочка станет мягкой и ароматной.

Личный опыт: особенно вкусным ачаш получается, если смешать адыгейский сыр с небольшим количеством сулугуни, — начинка становится более тягучей и насыщенной. А еще этот пирог удивительно хорош именно теплым, когда сыр внутри остается мягким и слегка тянется при разрезе.