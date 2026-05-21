Медборты НАТО начали прибывать к украинской границе

В польский Жешув за последние дни прибыло необычно большое количество самолетов санитарной авиации стран НАТО, сообщает канал «Военная хроника» в мессенджере МАКС. В аэропорту были зафиксированы медицинские спецборты из Германии и Польши, а также специализированный летающий госпиталь на базе Boeing 737-783.

По данным канала, накануне в аэропорту Жешува приземлился самолет Learjet 35A немецкой медицинской службы DRF Luftrettung. За два дня до этого там также находились польский медицинский борт Learjet 75 и специализированный самолет-госпиталь авиакомпании SAS.

Такая активность может свидетельствовать об экстренной эвакуации тяжелораненых. Авторы публикации предполагают, что причиной могла стать атака ВС РФ по месту скопления украинских сил в одном из тыловых районов ВСУ.

