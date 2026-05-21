Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 08:49

Дрожжи отдыхают! Этот пирог на песочном тесте с творогом и зеленью печется быстрее, чем вы дочитаете рецепт до конца

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Как только на грядках поспевает шпинат и зеленый лук, я отправляю их не в салат, а прямо в пирог. Пока свежая зелень растет весь сезон, не упустите момент приготовить этот простой и душевный рецепт. Сохраняйте — пригодится!

Что понадобится

Мука — 250 г, масло сливочное — 100 г, вода (кипяток) — 100 мл, масло растительное — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., творог — 400 г, яйца — 2 шт., изюм — 50 г, шпинат свежий — 200 г, лук зеленый — пучок, укроп — пучок, мускатный орех — 0,5 ч. л., перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Нарезаю сливочное масло кусочками, заливаю кипятком, добавляю соль, растительное масло и муку. Быстро замешиваю мягкое, слегка «рваное» тесто, раскатываю на бумаге для выпечки в пласт диаметром 26 см, перекладываю в форму, снимаю бумагу, формирую бортики и ставлю в холодильник на 30 минут.

Изюм заливаю кипятком на несколько минут. Зелень мою, обжариваю на растительном масле до увядания, откидываю на дуршлаг, отжимаю и нарезаю. В творог добавляю изюм, мускатный орех, перец, взбитые яйца, соль и зелень, тщательно перемешиваю.

Охлажденное тесто накалываю вилкой и выпекаю 12–15 минут при 180 °C. Выкладываю начинку на основу и запекаю 40–50 минут при 160–170 °C. Пирог получается сочным, ароматным и идеально подходит как в горячем, так и в холодном виде.

Проверено редакцией
Читайте также
Производство электрокаров Umo «разгонится» до 4 тыс. машин в год
Общество
Производство электрокаров Umo «разгонится» до 4 тыс. машин в год
Россиянам объяснили, где лучше всего прятаться от жары
Общество
Россиянам объяснили, где лучше всего прятаться от жары
Добавила два новых ингредиента — через 10 минут весенняя версия коул-слоу готова: вкусно и без капли масла
Общество
Добавила два новых ингредиента — через 10 минут весенняя версия коул-слоу готова: вкусно и без капли масла
Полкило фарша и пачка теста — готовлю быстрые беляшики за 20 минут: хрустящие, сочные и ароматные
Общество
Полкило фарша и пачка теста — готовлю быстрые беляшики за 20 минут: хрустящие, сочные и ароматные
Названа суточная норма соли, которую нельзя превышать
Здоровье/красота
Названа суточная норма соли, которую нельзя превышать
Общество
рецепты
еда
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как уссурийские «Бонни и Клайд» ограбили ювелирный магазин
Депутат назвал преимущества «цифры» для самозанятых
Пассажира насмерть придавило машиной после страшного ДТП в Ленобласти
Появились подробности пожара в многоэтажке в Лобне, где погибли двое
США пригрозили аннулировать визы дипломатам одной из арабских стран
«Прежний максимум падет»: аномальная жара не покинет Москву еще сутки
Мужчина поссорился с соседями и сжег их машины
Си Цзиньпин может посетить одного из главных союзников России
Российское село почти полностью ушло под воду после мощных ливней
Суд вынес вердикт воспитателю за игнорирование насилия над мальчиком
Два человека стали жертвами крупного пожара в Подмосковье
В Энергодаре озвучили причину нарушения энергоснабжения в городе
Производство электрокаров Umo «разгонится» до 4 тыс. машин в год
В одном из украинских регионов начали принудительную мобилизацию женщин
Россиянам объяснили, где лучше всего прятаться от жары
Бригада ВСУ для «золотой молодежи» оказалась на грани краха
«Бравада»: в Крыму назвали истинную цель слов Зеленского об ударах по РФ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 мая: инфографика
Пыль вместо опорника ВСУ, проблемы под Харьковом: новости СВО к утру 21 мая
Психолог озвучила важный нюанс для полноценного развития ребенка
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.