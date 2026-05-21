Дрожжи отдыхают! Этот пирог на песочном тесте с творогом и зеленью печется быстрее, чем вы дочитаете рецепт до конца

Как только на грядках поспевает шпинат и зеленый лук, я отправляю их не в салат, а прямо в пирог. Пока свежая зелень растет весь сезон, не упустите момент приготовить этот простой и душевный рецепт. Сохраняйте — пригодится!

Что понадобится

Мука — 250 г, масло сливочное — 100 г, вода (кипяток) — 100 мл, масло растительное — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., творог — 400 г, яйца — 2 шт., изюм — 50 г, шпинат свежий — 200 г, лук зеленый — пучок, укроп — пучок, мускатный орех — 0,5 ч. л., перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Нарезаю сливочное масло кусочками, заливаю кипятком, добавляю соль, растительное масло и муку. Быстро замешиваю мягкое, слегка «рваное» тесто, раскатываю на бумаге для выпечки в пласт диаметром 26 см, перекладываю в форму, снимаю бумагу, формирую бортики и ставлю в холодильник на 30 минут.

Изюм заливаю кипятком на несколько минут. Зелень мою, обжариваю на растительном масле до увядания, откидываю на дуршлаг, отжимаю и нарезаю. В творог добавляю изюм, мускатный орех, перец, взбитые яйца, соль и зелень, тщательно перемешиваю.

Охлажденное тесто накалываю вилкой и выпекаю 12–15 минут при 180 °C. Выкладываю начинку на основу и запекаю 40–50 минут при 160–170 °C. Пирог получается сочным, ароматным и идеально подходит как в горячем, так и в холодном виде.