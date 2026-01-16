Атака США на Венесуэлу
Рулет «Ханум» вместо мантов: сворачиваем улиткой и в мантоварку — ничего не лепим, всё просто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот ханум — настоящая находка для тех, кто любит манты, но не любит долго возиться с лепкой. Всё делается быстро: тесто, начинка, один большой рулет — и в мантоварку. В итоге получается сочное, ароматное блюдо, которое удобно нарезать и подавать, а вкус нравится всем без исключения — проверено на семье и друзьях.

Ингредиенты. Для теста: яйцо — 1 шт., вода — 50–100 мл, растительное масло — 1–2 ст. л., мука — сколько возьмёт тесто. Для начинки: мясной фарш — 500–700 г, морковь — 2 шт., лук — 2 головки, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, картофель — 1 шт. (по желанию).
Дополнительно: лавровый лист, душистый перец, соль — для воды.

Приготовление: замесите крутое, эластичное тесто из яйца, воды, масла и муки. Накройте его и оставьте «отдохнуть», пока готовится начинка. Морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте и слегка обжарьте до мягкости. В фарш добавьте соль, перец и, при желании, натёртый картофель — он сделает начинку ещё сочнее. Тесто тонко раскатайте в большой пласт. Равномерно распределите фарш, сверху выложите овощную зажарку. Аккуратно сверните всё в плотный рулет и уложите его улиткой в смазанную маслом мантоварку. В воду добавьте лавровый лист, душистый перец и немного соли. Готовьте на пару около 40 минут. Готовый ханум выложите на блюдо, полейте сливочным маслом и подавайте с томатным или сметанным соусом. Просто, сытно и невероятно вкусно.

Ранее мы делились рецептом салата с сыром-косичкой за 5 минут. Копченый хит, который сразит всех наповал.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
