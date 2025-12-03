Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 09:55

Манты с такой начинкой покоряют — сочная, яркая и мегаполезная: топ-блюдо для семейного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти манты сочетают в себе нежность куриного филе, сладость тыквы и яркость восточных специй. Тонкое тесто и сочная начинка создают идеальную гармонию, а аромат зиры и кориандра наполняет кухню атмосферой Востока. Блюдо получается сытным, но при этом достаточно легким.

Готовлю я так: для теста замешиваю 800 граммов муки с 2 чайными ложками соли, 2 столовыми ложками масла и 360 мл воды. Даю тесту отдохнуть 30 минут. Для начинки 350 граммов куриного филе и 800 граммов тыквы нарезаю мелким кубиком, добавляю 200 граммов измельченного лука, пучок зелени, чеснок и специи: чайную ложку зиры и черного перца, по половине чайной ложки кориандра и острого перца. Тщательно перемешиваю. Тесто раскатываю в тонкий пласт, нарезаю на квадраты, выкладываю начинку и защипываю края. Готовлю в пароварке 35–40 минут. Подаю с томатным соусом и сметаной.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Самый вкусный салат из красной рыбы на Новый год — не бойтесь этого сочетания и обязательно приготовьте
Общество
Самый вкусный салат из красной рыбы на Новый год — не бойтесь этого сочетания и обязательно приготовьте
Если не любите селедку, салат «Неженка» — просто находка: похож на шубу, но совершенно другой вкус
Общество
Если не любите селедку, салат «Неженка» — просто находка: похож на шубу, но совершенно другой вкус
Оливковый тапенад с чесноком: попробовал эту намазку раз и теперь готовлю регулярно — идеально для тостов и крекеров
Общество
Оливковый тапенад с чесноком: попробовал эту намазку раз и теперь готовлю регулярно — идеально для тостов и крекеров
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Общество
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Общество
Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
еда
рецепты
манты
тыква
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Благовещенске ввели масочный режим из-за ОРВИ
В Турции высказались о возобновлении переговоров между Россией и Украиной
«Вышли и подумали»: Захарова пошутила об американцах и Москве
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ
В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL
Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину
Вынесен приговор вооруженному мятежнику из банды Басаева
Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке
Власти Египта подняли сборы за въезд в страну
В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Аналитик оценил вероятность блокировки WhatsApp
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей
В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа
«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа
Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием
Покинувший РФ ведущий «Модного приговора» раскрыл детали задержания в США
В Госдуме ответили, почему РФ и США сохранили детали переговоров в тайне
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.