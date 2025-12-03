Манты с такой начинкой покоряют — сочная, яркая и мегаполезная: топ-блюдо для семейного ужина

Эти манты сочетают в себе нежность куриного филе, сладость тыквы и яркость восточных специй. Тонкое тесто и сочная начинка создают идеальную гармонию, а аромат зиры и кориандра наполняет кухню атмосферой Востока. Блюдо получается сытным, но при этом достаточно легким.

Готовлю я так: для теста замешиваю 800 граммов муки с 2 чайными ложками соли, 2 столовыми ложками масла и 360 мл воды. Даю тесту отдохнуть 30 минут. Для начинки 350 граммов куриного филе и 800 граммов тыквы нарезаю мелким кубиком, добавляю 200 граммов измельченного лука, пучок зелени, чеснок и специи: чайную ложку зиры и черного перца, по половине чайной ложки кориандра и острого перца. Тщательно перемешиваю. Тесто раскатываю в тонкий пласт, нарезаю на квадраты, выкладываю начинку и защипываю края. Готовлю в пароварке 35–40 минут. Подаю с томатным соусом и сметаной.

