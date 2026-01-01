Две страны в Европе перестали признавать старые российские паспорта Германия и Румыния с 1 января перестали принимать старые паспорта РФ

С начала 2026 года Германия и Румыния прекратили признавать паспорта старого, небиометрического образца, следует из официальных документов на интернет-портале Еврокомиссии. Основанием для новых правил послужило обновление единого реестра Евросоюза.

В соответствии с новой редакцией реестра, Польша также присоединится к этим мерам. Ее решение вступит в силу с 1 апреля текущего года.

Ранее Эстония изменила административные правила оформления документов, пишет автор статьи Адам Бернар. Теперь в паспортах и удостоверениях личности граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района Псковской области, в графе «Место рождения» указывают не «Российская Федерация», а «Эстония».

До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов говорил, что эстонские пограничники задерживают граждан своей страны на границе с Россией, руководствуясь личной обидой и желанием отомстить. По его словам, военнослужащие завидуют тем соотечественникам, которые собираются встретить новогодние праздники на территории РФ. Депутат добавил, что большая часть населения стремится уехать из Эстонии.

Кроме того, начиная с 1 января 2026 года, у граждан России появится возможность проставить в паспорте несколько дополнительных отметок по собственному желанию, сообщили в пресс-центре МВД. Всего таких добровольных отметок может быть шесть.