Эстония начала «паспортную войну» с Россией

Эстония в начале ноября изменила административные правила оформления документов, пишет автор Адам Бернар в статье для издания AgoraVox. Теперь в паспортах и удостоверениях личности граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района Псковской области, в графе «Место рождения» указывают не «Российская Федерация», а «Эстония».

В материале говорится, что это можно воспринимать как новый этап в предъявлении территориальных претензий, которые отсылают к условиям Тартуского мирного договора 1920 года. Согласно этому документу, к Эстонии отошли часть Псковской губернии, нынешний Печорский район, а также территории на правом берегу реки Нарва, которые сегодня входят в состав Ленинградской области. Указанные земли были возвращены в состав РСФСР в 1944 году.

В публикации подчеркивается, что шаги, предпринимаемые эстонскими властями, не принесут никакой практической пользы: новые паспорта могут создать проблемы для их владельцев при пересечении российско-эстонской границы. Москва имеет право признать такие документы недействительными, отказать в выдаче виз или внести ответственных чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов говорил, что эстонские пограничники задерживают граждан своей страны на границе с Россией, руководствуясь личной обидой и желанием отомстить. По его словам, военнослужащие завидуют тем соотечественникам, которые собираются встретить новогодние праздники на территории РФ. Депутат добавил, что большая часть населения стремится уехать из Эстонии.