26 декабря 2025 в 16:08

Эстония начала «паспортную войну» с Россией

AV: в паспортах некоторых эстонцев исключили Россию как место рождения

Эстония в начале ноября изменила административные правила оформления документов, пишет автор Адам Бернар в статье для издания AgoraVox. Теперь в паспортах и удостоверениях личности граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района Псковской области, в графе «Место рождения» указывают не «Российская Федерация», а «Эстония».

В материале говорится, что это можно воспринимать как новый этап в предъявлении территориальных претензий, которые отсылают к условиям Тартуского мирного договора 1920 года. Согласно этому документу, к Эстонии отошли часть Псковской губернии, нынешний Печорский район, а также территории на правом берегу реки Нарва, которые сегодня входят в состав Ленинградской области. Указанные земли были возвращены в состав РСФСР в 1944 году.

В публикации подчеркивается, что шаги, предпринимаемые эстонскими властями, не принесут никакой практической пользы: новые паспорта могут создать проблемы для их владельцев при пересечении российско-эстонской границы. Москва имеет право признать такие документы недействительными, отказать в выдаче виз или внести ответственных чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов говорил, что эстонские пограничники задерживают граждан своей страны на границе с Россией, руководствуясь личной обидой и желанием отомстить. По его словам, военнослужащие завидуют тем соотечественникам, которые собираются встретить новогодние праздники на территории РФ. Депутат добавил, что большая часть населения стремится уехать из Эстонии.

Эстония
Европа
паспорта
Псковская область
