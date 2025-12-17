Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 12:14

В Госдуме ответили, почему эстонские пограничники не пускают сограждан в РФ

Милонов: эстонские пограничники не пускают сограждан в РФ из-за обиды и мести

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Эстонские пограничники удерживают своих граждан на границе с Россией из-за личной обиды и желания отомстить, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, военнослужащие испытывают зависть к тем, кто планирует встретить праздники на территории РФ.

Справедливости ради надо вспомнить, что «очень медленно» и «эстонец» — это синонимы. Эстонцы так хотят отомстить. Они злятся. Их-то никто не зовет в Россию отмечать Новый год. Их никто здесь не ждет. И понятно, что им обидно. Они остаются у себя в Эстонии. Как можно справлять Новый год в Эстонии? Это тоска. И поэтому люди оттуда пытаются вырваться, — пояснил Милонов.

Он подчеркнул, что большинство людей стремятся покинуть Эстонию. По мнению депутата, страна подходит только для спокойной жизни пенсионеров, которые не могут вести активный образ жизни.

У нормальных людей Эстония ассоциируется только, наверное, с долгой смертью. Все люди, которые тянутся к жизни, хотят уехать в Россию, где эмоции, впечатления, яркие события. Представьте, вас главный эстонский человек поздравляет с Новым годом. Все. Жить не хочется в следующем году, увидев это лицо, — заключил Милонов.

Ранее сообщалось, что на границе между Эстонией и Россией возникли огромные очереди из-за большого числа граждан, стремящихся провести Рождество и Новый год в РФ. В ожидании пересечения границы люди поочередно ищут тепло в близлежащих торговых центрах и кафе.

Эстония
пограничники
Россия
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первокурсник напал на преподавателя из-за двойки
Дерматолог дала советы, как избежать сухости рук зимой
Пушков раскрыл, почему Лондон активно выступает за кражу российских активов
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
Глава группы в ПАСЕ признался, что не хочет существования России
В Госдуме призвали наградить молодых людей, спасших девочку от душителя
В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.