В Госдуме ответили, почему эстонские пограничники не пускают сограждан в РФ Милонов: эстонские пограничники не пускают сограждан в РФ из-за обиды и мести

Эстонские пограничники удерживают своих граждан на границе с Россией из-за личной обиды и желания отомстить, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, военнослужащие испытывают зависть к тем, кто планирует встретить праздники на территории РФ.

Справедливости ради надо вспомнить, что «очень медленно» и «эстонец» — это синонимы. Эстонцы так хотят отомстить. Они злятся. Их-то никто не зовет в Россию отмечать Новый год. Их никто здесь не ждет. И понятно, что им обидно. Они остаются у себя в Эстонии. Как можно справлять Новый год в Эстонии? Это тоска. И поэтому люди оттуда пытаются вырваться, — пояснил Милонов.

Он подчеркнул, что большинство людей стремятся покинуть Эстонию. По мнению депутата, страна подходит только для спокойной жизни пенсионеров, которые не могут вести активный образ жизни.

У нормальных людей Эстония ассоциируется только, наверное, с долгой смертью. Все люди, которые тянутся к жизни, хотят уехать в Россию, где эмоции, впечатления, яркие события. Представьте, вас главный эстонский человек поздравляет с Новым годом. Все. Жить не хочется в следующем году, увидев это лицо, — заключил Милонов.

Ранее сообщалось, что на границе между Эстонией и Россией возникли огромные очереди из-за большого числа граждан, стремящихся провести Рождество и Новый год в РФ. В ожидании пересечения границы люди поочередно ищут тепло в близлежащих торговых центрах и кафе.