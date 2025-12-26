Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 09:54

Польские пограничники ужесточили правила досмотра перед Новым годом

Фото: Florian Gaertner/photothek/Global Look Press
Польша серьезно ужесточила правила досмотра туристов перед началом длинных рождественских и новогодних каникул, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, пограничники начали вскрывать подарки и даже проверять продукты. Кроме того, они смотрят галерею на смартфонах граждан.

Как уточнил канал, речь идет именно об iPhone. При попытке ввезти устройство в Россию пограничники требуют показать фотографии за последнюю неделю, даже если смартфон новый и приобретался в качестве подарка. В случае отказа туристов обязуют заплатить штраф 30% от стоимости.

Кроме того, теперь вывезти из Польши в Россию можно не более €300 (27,5 тыс. рублей) на человека. Таможенники также не пропускают через границу с продуктами, на которые нет чека. Помимо этого, они заставляют выбрасывать гирлянды, елочные игрушки и другие новогодние атрибуты.

Ранее на пограничных переходах между Украиной и Польшей образовались масштабные транспортные заторы. Ожидание пересечения границы для сотен автомобилей и автобусов может достигать 20 часов.

