Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 01:22

Сотни автомобилей встали в пробку между Украиной и Польшей

Insider: сотни машин по 20 часов ждут проезда через границу Украины и Польши

Польско-украинская граница Польско-украинская граница Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На пограничных переходах между Украиной и Польшей образовались масштабные транспортные заторы. По данным украинского издания Insider, ожидание пересечения границы для сотен автомобилей и автобусов может достигать 20 часов.

Наиболее сложная обстановка, согласно сообщению, наблюдается в двух ключевых пунктах пропуска: «Краковец» и «Шегини». На опубликованных видеороликах запечатлены многокилометровые очереди, состоящие из грузового и легкового транспорта, а также автобусов.

При этом, по оперативным данным, за прошедшие сутки границу в обоих направлениях пересекли почти 67 тыс. человек. Статистика демонстрирует небольшой миграционный перевес: число въехавших на территорию Украины примерно на 3,5 тыс. человек превысило количество выехавших из страны.

Подобные масштабные скопления транспорта и длительные задержки возникают с начала специальной военной операции. Они связаны с усиленными проверками со стороны польских пограничников, изменением логистических маршрутов, а также с сезонным увеличением потока людей в предновогодний период.

Ранее сообщалось, что на границе Эстонии и России образовывались километровые очереди из-за сотен жителей, желающих встретить рождественские и новогодние праздники в РФ с родственниками. По информации источника, люди заранее брали отпуск для поездки.

пробка
границы
Украина
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правила выдачи семейной ипотеки поменяются в 2026 году
Лавров провел десятки встреч на форуме в Каире
IT-эксперт раскрыл, какое устройство для ПК должно быть в каждом доме
Одна из партнерских стран впервые ввезла свой сыр в Россию
Около резиденции Трампа перехватили самолет
США могут отменить пошлины на ряд товаров
Стало известно о продолжительности последней рабочей недели года в РФ
Катавшийся на тюбинге ребенок погиб под колесами автомобиля
Иран предупредил о готовности дать ответ на новые удары США и Израиля
Сотни автомобилей встали в пробку между Украиной и Польшей
Вэнс указал на приоритет Трампа вместо Украины
В Венгрии назвали три силы, которые желают продолжения украинского кризиса
На Западе указали на предельное унижение фон дер Ляйен из-за активов РФ
Следствие вновь просит арестовать известного российского продюсера
Раскрыты личности фигурантов скандала с фальшивыми звездами Героев России
«Веселая и красивая»: Степаненко появилась на ТВ впервые после затишья
Российская актриса на 84-м году жизни перестала скрывать своего избранника
Зеленский объявил о новых санкциях со стороны Украины
Приметы 22 декабря — Анна Темная: планируем беременность?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 декабря 2025 года
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.