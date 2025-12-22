Сотни автомобилей встали в пробку между Украиной и Польшей

Сотни автомобилей встали в пробку между Украиной и Польшей Insider: сотни машин по 20 часов ждут проезда через границу Украины и Польши

На пограничных переходах между Украиной и Польшей образовались масштабные транспортные заторы. По данным украинского издания Insider, ожидание пересечения границы для сотен автомобилей и автобусов может достигать 20 часов.

Наиболее сложная обстановка, согласно сообщению, наблюдается в двух ключевых пунктах пропуска: «Краковец» и «Шегини». На опубликованных видеороликах запечатлены многокилометровые очереди, состоящие из грузового и легкового транспорта, а также автобусов.

При этом, по оперативным данным, за прошедшие сутки границу в обоих направлениях пересекли почти 67 тыс. человек. Статистика демонстрирует небольшой миграционный перевес: число въехавших на территорию Украины примерно на 3,5 тыс. человек превысило количество выехавших из страны.

Подобные масштабные скопления транспорта и длительные задержки возникают с начала специальной военной операции. Они связаны с усиленными проверками со стороны польских пограничников, изменением логистических маршрутов, а также с сезонным увеличением потока людей в предновогодний период.

Ранее сообщалось, что на границе Эстонии и России образовывались километровые очереди из-за сотен жителей, желающих встретить рождественские и новогодние праздники в РФ с родственниками. По информации источника, люди заранее брали отпуск для поездки.