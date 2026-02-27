Владельцев iPhone предупредили о коварном вирусе-шпионе

Для смартфонов Apple создали первый в истории вирус, который шпионит за владельцами через камеру и микрофон сматрфона, сообщает издание TechRadar. Программа полностью обходит систему защитных индикаторов iOS, обнаружить ее присутствие на устройстве крайне сложно, и сделать это рядовой пользователь практически не сможет.

Вредоносное ПО под названием Predator было обнаружено специалистами компании Jamf Threat Labs. Раньше считалось, что незаметно подсматривать за пользователем iPhone невозможно, так как система всегда выводит на экран зеленую или оранжевую точки при активации датчиков, но создатели нового вируса нашли способ обойти этот защитный механизм. До сих пор ни одному вредоносному ПО не удавалось «погасить» контрольные индикаторы Apple, которые считались эталоном безопасности в индустрии смартфонов.

Эксперты отмечают, что факт заражения подтверждается только по косвенным признакам, требующим профессиональной диагностики. Чтобы вычислить Predator, специалистам приходится детально анализировать нагрузку на процессор и оперативную память iPhone, выявляя аномальную активность скрытых процессов.

Ранее эксперты в области кибербезопасности предупредили, что хакеры могут использовать умные пылесосы как «входную дверь» для взлома всей домашней сети и кражи личных данных. Специалисты подчеркивают, что скрытая атака позволяет злоумышленникам не только подбирать пароли к Wi-Fi, но и тайно вести запись окружения через встроенные в технику камеры и микрофоны.