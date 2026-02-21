Зимняя Олимпиада — 2026
Более 70 тигров умерли в зоопарке за несколько недель

Гибель 72 тигров в зоопарке расследуют в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В зоопарке «Королевство тигров» в тайском Чиангмае погибли 72 тигра, пишет The Guardian. По предварительным данным, хищники скончались от высококонтагиозного вируса.

Первые признаки заболевания обнаружили 8 февраля. Как сообщает издание, врачам не удалось спасти заболевших животных. Сейчас зоопарк закрыт, сотрудники и власти региона проводят дезинфекцию и пытаются сдержать распространение инфекции.

Точную причину гибели животных пока не установили. Ветеринары и представители министерства сельского хозяйства рассматривают две версии: чуму плотоядных с микоплазмозом как вторичным осложнением и панлейкопению, известную как кошачья чумка.

Ранее власти японской префектуры Иватэ планируют забить около 560 тыс. кур. Причиной такого решения стала вспышка птичьего гриппа на ферме в поселке Канэгасаки. Очаг инфекции обнаружили на территории местной птицефермы. В регионе начали необходимые меры для сдерживания распространения заболевания.

До этого москвич завел дома детеныша пумы, однако был вынужден передать животное в Московский зоопарк. Мужчина принял такое решение, потому что не смог самостоятельно справиться с хищником. В настоящее время пума находится на обязательном карантине, получает специальное питание и круглосуточное ветеринарное наблюдение.

