Более 70 тигров умерли в зоопарке за несколько недель Гибель 72 тигров в зоопарке расследуют в Таиланде

В зоопарке «Королевство тигров» в тайском Чиангмае погибли 72 тигра, пишет The Guardian. По предварительным данным, хищники скончались от высококонтагиозного вируса.

Первые признаки заболевания обнаружили 8 февраля. Как сообщает издание, врачам не удалось спасти заболевших животных. Сейчас зоопарк закрыт, сотрудники и власти региона проводят дезинфекцию и пытаются сдержать распространение инфекции.

Точную причину гибели животных пока не установили. Ветеринары и представители министерства сельского хозяйства рассматривают две версии: чуму плотоядных с микоплазмозом как вторичным осложнением и панлейкопению, известную как кошачья чумка.

