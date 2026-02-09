Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянин завел пуму, но вскоре пожалел

Акулова: Московский зоопарк принял пуму, от которой отказался хозяин

Москвич завел дома детеныша пумы, однако был вынужден передать животное в Московский зоопарк, рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова. Он не смог самостоятельно справиться с хищником.

Специалисты зоопарка совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды приняли животное. Пуму перевезли в филиал Московского зоопарка – Зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, — рассказала она.

В настоящее время пума находится на обязательном карантине, получает специальное питание и круглосуточное ветеринарное наблюдение. Где она будет жить в дальнейшем — пока не сообщается.

До этого в Новосибирском зоопарке сотрудники выходили детеныша эдипова тамарина — редкого вида обезьян, находящегося под угрозой исчезновения. Примат по кличке Бусинка родилась 3 декабря 2025 года. Новорожденную пришлось забрать от матери, поскольку она не заботилась о ней.

Ранее в Московском зоопарке впервые в истории появилась хищная пятнистая генета — самца поселили в экспозиционный вольер в павильоне «Животные Африки». Ночного хищника можно будет увидеть на новой территории зоопарка.

