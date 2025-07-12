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12 июля 2025 в 13:53

Встреча туристки и опасного хищника в Калифорнии попала на видео

В США туристка встретила дикую пуму на лесной тропе и сняла на видео

Фото: Jürgen & Christine Sohns/Global Look Press

В США туристка Кортни Расура наткнулась в калифорнийском лесу Лос-Падрес на дикую пуму и сняла встречу на видео, сообщает портал Edhat. Хищник дважды пытался приблизиться к женщине, но той удалось отпугнуть его криками.

Я очень надеялась, что мой крик заставит пуму уйти, как и получилось. <…> Я хожу в походы по этой тропе уже более 15 лет и никогда раньше не встречала горного льва. Это был одновременно удивительный и пугающий опыт, — поделилась Расура.

На кадрах запечатлена тропа среди холмов, по которой на встречу женщине медленно поднималась пума. Туристка начала громко повторять «Нет» и «Уходи», после чего кошка убежала на вершину холма. Однако спустя несколько секунд зверь снова вернулся и с интересом двинулся в сторону женщины. Та закричала вновь, и пума решила уйти окончательно. Перепуганная туристка, задыхаясь, поблагодарила животное.

Ранее сообщалось, что погибший после нападения медведя в Румынии итальянский мотоциклист перед смертью сфотографировался с хищником и попытался его покормить. Мужчина сам подошел к дикому животному, слез с мотоцикла и начал снимать селфи на фоне медведя, находившегося у дороги на туристическом маршруте Трансфэгэрашан.

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