Необычный экзотический хищник впервые появился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке впервые в истории появилась хищная пятнистая генета — самца поселили в экспозиционный вольер в павильоне «Животные Африки», пишет «Москва 24» со ссылкой на учреждение. Ночного хищника можно будет увидеть на новой территории зоопарка.

Вольер экзотического новосела сделан по принципу ярусности, чтобы он мог реализовывать свои природные потребности и много двигаться, перемещаясь на разные уровни, — уточнила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что сейчас самец генеты адаптируется к новому месту — большую часть времени он проводит на открытом пространстве. Животное кормят говядиной, курицей, грызунами, перепелиными яйцами, фруктами и овощами. Специально для него в вольере создали режим инвертированного светового дня.

Чтобы посетители смогли увидеть генету в период активности, в вольере поддерживают сумеречное освещение. Уточняется, что самец уже начал проходить ветеринарные тренинги. Там его приучают к процедурам и помогают привыкнуть к повышенному вниманию людей.

