25 февраля 2026 в 12:14

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 февраля, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Панда Катюша с утра играет со снегом. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 25 февраля?

Как начинается день Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором запечатлено утро Катюши. В кадре маленькая панда выходит в уличный вольер и начинает играть со снегом.

«Здравствуй, утро! Здравствуй, день!» — подписала видео Акулова.

Комментаторы пожелали Катюше хорошего дня и отметили, что у нее уже с утра отличное настроение.

«Катя, как тебе удается рано утром быть в таком хорошем настроении? Выспалась?»;

«Хорошего дня, любимая наша пандочка!»;

«Хорошего дня, Катюша! У тебя, я посмотрю, отличное настроение уже с утра», — написали фолловеры.

Чем занимается Диндин

Светлана Акулова также показала видео, на котором мама Катюши Диндин изучает все в уличном вольере.

«Наша осторожная красавица Диндин превратилась в настоящего детектива! Посмотрите, как внимательно она изучает каждый запах на своем пути. Ни одно бревнышко не осталось без ее внимания. Нужно точно знать, кто заглядывал в гости на ее любимую конструкцию!» — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях отметили, что Диндин очень внимательная и бережно относится к своему вольеру.

«Диня такая внимательная! И так бережно относится к вольеру, умничка!»;

«Диндин внимательная и любопытная. И Катя в нее пошла!»;

«Как я рад видеть Диню!» — отметили россияне.

общество
новости
панда Катюша
Московский зоопарк
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
