В Новосибирском зоопарке выходили детеныша крайне редкого примата

В Новосибирском зоопарке сотрудники выходили детеныша эдипова тамарина — редкого вида обезьян, находящегося под угрозой исчезновения, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на представителя учреждения Марию Васенину. Примат по кличке Бусинка родилась 3 декабря 2025 года. Новорожденную пришлось забрать от матери, поскольку она не заботилась о ней.

Сначала Бусинку искусственно вскармливали и дожидались, пока она окрепнет. Уже после 40-го дня животное начали осторожно знакомить с сородичами с помощью коротких прогулок под присмотром кипера.

Сейчас детеныш живет в персональной клетке внутри общего вольера. Он уже пробует самостоятельно есть фрукты и насекомых из миски. Бусинку ежедневно выпускают в вольер, чтобы исследовать пространство и познакомиться с другими животными.

Ранее в Московском зоопарке на свет появился детеныш редкого краснокнижного примата потто. Малыш родился в ночь на 16 сентября, однако его мать, самка по кличке Неллия, отказалась от него сразу после родов. Сейчас детеныш окреп и значительно подрос, к январю его вес достиг 355 г.