Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 16:52

В Новосибирском зоопарке выходили детеныша крайне редкого примата

В Новосибирском зоопарке выходили детеныша эдипова тамарина по кличке Бусинка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Новосибирском зоопарке сотрудники выходили детеныша эдипова тамарина — редкого вида обезьян, находящегося под угрозой исчезновения, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на представителя учреждения Марию Васенину. Примат по кличке Бусинка родилась 3 декабря 2025 года. Новорожденную пришлось забрать от матери, поскольку она не заботилась о ней.

Сначала Бусинку искусственно вскармливали и дожидались, пока она окрепнет. Уже после 40-го дня животное начали осторожно знакомить с сородичами с помощью коротких прогулок под присмотром кипера.

Сейчас детеныш живет в персональной клетке внутри общего вольера. Он уже пробует самостоятельно есть фрукты и насекомых из миски. Бусинку ежедневно выпускают в вольер, чтобы исследовать пространство и познакомиться с другими животными.

Ранее в Московском зоопарке на свет появился детеныш редкого краснокнижного примата потто. Малыш родился в ночь на 16 сентября, однако его мать, самка по кличке Неллия, отказалась от него сразу после родов. Сейчас детеныш окреп и значительно подрос, к январю его вес достиг 355 г.

животные
зоопарки
Новосибирск
обезьяны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Большинство зданий в Сицилии находятся на грани обрушения
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.