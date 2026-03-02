Две огромные обезумевшие собаки терроризируют микрорайон в Хабаровске Жители Хабаровска жалуются на нападающих на животных двух алабаев

Жители микрорайона на улице Шелеста в Хабаровске на протяжении нескольких месяцев жалуются на двух агрессивных алабаев, которые безнадзорно бродят по улицам и нападают на других животных, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Собаки бегают без намордников и поводков, а их хозяин не принимает действенных мер.

За три месяца псы уже неоднократно нападали на животных. Они сломали ребра и прокусили сухожилия собаке, которую владелец выгуливал на поводке. Две недели назад алабаи насмерть загрызли терьера, шедшего со школьницей возле подъезда. В минувшие выходные жертвами стали сразу два животных — дворняжка и бигль.

2 марта к дому владельца пришли полиция и сотрудники мэрии, но ни мужчины, ни собак на месте не оказалось. Хозяйка погибшего бигля рассказала, что сосед позже предложил ей деньги за отказ от претензий, пообещав показать собак только надзорным службам. Женщина отказалась от этого и намерена добиваться наказания. Жители требуют изоляции опасных животных, опасаясь, что следующей их жертвой может стать человек.

