Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 16:10

В России предложили защитить домашних животных от одного вида ошейников

В Госдуме призвали запретить продажу ошейников с электрошоком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» призвали запретить в России производство, ввоз и продажу ошейников с электрошоком, сообщило РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев. Они также предложили ввести ответственность за реализацию этих приспособлений. Парламентарии считают, что данные меры уменьшат риск жестокого обращения с животными.

Считаем необходимым рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, установив запрет на устройства, предназначенные для воздействия на животных электрическим током, — говорится в документе.

Ранее юрист Михаил Пирогов заявил, что ненадлежащее содержание подпадает под жестокое обращение с питомцами. По его словам, к этому понятию относятся действия, причиняющие питомцам боль, страдания или ведущие к их гибели.

До этого вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев заявил, что у живодеров необходимо конфисковывать питомцев. Он отметил, что для этого придется внести правки в Уголовный кодекс и КоАП РФ.

Россия
Госдума
законопроекты
собаки
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД заявили о «просветах» в диалоге с США при Трампе
Онколог рассказала, на какие симптомы у детей нужно обращать внимание
«Развоевались»: в СФ высмеяли готовность Эстонии к боевым действиям в РФ
Лукашенко отреагировал на слухи об отказе от участия в Совете мира
Тела двух детей нашли на месте сгоревшего дома
В МИД ответили желающим «запереть российский флот»
В МИД оценили перспективы российско-американского диалога
Рябков ответил, когда российская делегация вылетит на переговоры в Женеву
Эстония пригрозила России в случае конфликта
«Обглоданная Олимпиада»: известный хоккеист раскритиковал ОИ в Италии
Разгром «Скалы» и туманный штурм Покровки: новости СВО на вечер 16 февраля
Гигантская пробка парализовала М-4 «Дон»
«Вот их план!»: во Франции раскритиковали план по совместной обороне ЕС
Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб
Россиянам назвали альтернативное направление для отдыха вместо Кубы
«Давно такого не видел»: Плющев оценил уровень хоккея на Олимпиаде-2026
Военный эксперт оценил ядерные амбиции Польши
В российском городе памятник отправили за решетку
В одной стране ЕС столкнулись с нехваткой дров из-за холодной зимы
Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.