В России предложили защитить домашних животных от одного вида ошейников В Госдуме призвали запретить продажу ошейников с электрошоком

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» призвали запретить в России производство, ввоз и продажу ошейников с электрошоком, сообщило РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев. Они также предложили ввести ответственность за реализацию этих приспособлений. Парламентарии считают, что данные меры уменьшат риск жестокого обращения с животными.

Считаем необходимым рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, установив запрет на устройства, предназначенные для воздействия на животных электрическим током, — говорится в документе.

Ранее юрист Михаил Пирогов заявил, что ненадлежащее содержание подпадает под жестокое обращение с питомцами. По его словам, к этому понятию относятся действия, причиняющие питомцам боль, страдания или ведущие к их гибели.

До этого вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев заявил, что у живодеров необходимо конфисковывать питомцев. Он отметил, что для этого придется внести правки в Уголовный кодекс и КоАП РФ.