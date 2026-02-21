Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 12:54

Более полумиллиону японских куриц «назначили смертную казнь»

В Японии из-за птичьего гриппа уничтожат около 560 тыс. кур

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти японской префектуры Иватэ планируют забить около 560 тыс. кур, передает Kyodo. Причиной такого решения стала вспышка птичьего гриппа на ферме в поселке Канэгасаки.

Как сообщает агентство, очаг инфекции обнаружили на территории местной птицефермы. В регионе начали необходимые меры для сдерживания распространения заболевания. В Японии вспышки птичьего гриппа регулярно происходят осенью и зимой. Из-за распространения инфекции ежегодно забивают миллионы кур.

Ранее на территории подмосковного Реутова ввели карантин из-за бешенства. В рамках ограничительных мер отменились все мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных — ярмарки, выставки и торги. Исключение составили отправка на убой или вывоз питомцев, вакцинированных против бешенства в последние 179 дней.

До этого сообщалось, что в 36 аэропортах и в 11 пограничных пунктах Индонезии усилили контроль из-за вируса Нипах. Кроме того, на случай вспышки заболевания подготовили 198 больниц. Тем не менее местном Минздраве заверили, что риск распространения вируса в республике оценивается как низкий.

карантин
птицы
Япония
фермы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США вступились за российских спортсменов на Паралимпиаде
Фицо взялся за рубильник и готовится погрузить Украину во тьму
Самый высокий храм в мире «вырос» до своего максимума
Наклейка в салоне самолета стала причиной задержки рейса
LG сделала шаги для возвращения в Россию
Дроны в Удмуртии и удар по школе: как ВСУ атакуют Россию 21 февраля
Раскрыты масштабы ущерба после атаки ВСУ на Краснодарский край
В Госдуме призвали помочь жителям Белгородчины
Россиян не пустят на чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии
Осужденный за нападение на губернатора житель Апатитов умер на СВО
В США заявили о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток
Проблемы с сердцем, потеря зрения, операции: что со здоровьем Немоляевой
Раскрыто, какие Volga появятся в России и сколько они будут стоить
Персонажи из мультфильма «Скуби-Ду» задержали карманников
Ушла из жизни участница «Бурановских бабушек»
Новый снегопад, заморозки до –14: как пройдут последние дни зимы в Москве
Мошенники «развели» россиянина на 41 млн рублей сообщением от «начальника»
Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после триумфа «Аноры»
Названы две возможные причины жесткой посадки Ми-8 на Ямале
Спасатели достали из Байкала тела восьми утонувших туристов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.