Более полумиллиону японских куриц «назначили смертную казнь» В Японии из-за птичьего гриппа уничтожат около 560 тыс. кур

Власти японской префектуры Иватэ планируют забить около 560 тыс. кур, передает Kyodo. Причиной такого решения стала вспышка птичьего гриппа на ферме в поселке Канэгасаки.

Как сообщает агентство, очаг инфекции обнаружили на территории местной птицефермы. В регионе начали необходимые меры для сдерживания распространения заболевания. В Японии вспышки птичьего гриппа регулярно происходят осенью и зимой. Из-за распространения инфекции ежегодно забивают миллионы кур.

Ранее на территории подмосковного Реутова ввели карантин из-за бешенства. В рамках ограничительных мер отменились все мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных — ярмарки, выставки и торги. Исключение составили отправка на убой или вывоз питомцев, вакцинированных против бешенства в последние 179 дней.

До этого сообщалось, что в 36 аэропортах и в 11 пограничных пунктах Индонезии усилили контроль из-за вируса Нипах. Кроме того, на случай вспышки заболевания подготовили 198 больниц. Тем не менее местном Минздраве заверили, что риск распространения вируса в республике оценивается как низкий.