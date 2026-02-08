В подмосковном городе введен карантин по бешенству Воробьев: в Реутове введен частичный карантин по бешенству на Молодежной улице

Территория дома № 4 на улице Молодежной в Реутове признана эпизоотическим очагом, говорится в постановлении, подписанном губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Весь город Реутов получил статус неблагополучного.

В рамках ограничительных мер отменены все мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных — ярмарки, выставки и торги. Также был ограничен вывоз восприимчивых животных за пределы зоны ограничен. Исключение составляет отправка на убой или вывоз питомцев, вакцинированных против бешенства в последние 179 дней.

Карантин введен для оперативного купирования очага опасного заболевания и предотвращения его распространения. Владельцам животных рекомендуется проявить бдительность и проверить актуальность прививок у своих питомцев.

Ранее стало известно, что в детском лагере «Уфимский сокол» под Уфой бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку. Сотрудники лагеря оперативно вмешались и изолировали ребенка от животного. Поведение хищницы оставалось неадекватным. Она ела снег и испытывала проблемы с дыханием.