Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 01:27

В подмосковном городе введен карантин по бешенству

Воробьев: в Реутове введен частичный карантин по бешенству на Молодежной улице

Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look
Читайте нас в Дзен

Территория дома № 4 на улице Молодежной в Реутове признана эпизоотическим очагом, говорится в постановлении, подписанном губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Весь город Реутов получил статус неблагополучного.

В рамках ограничительных мер отменены все мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных — ярмарки, выставки и торги. Также был ограничен вывоз восприимчивых животных за пределы зоны ограничен. Исключение составляет отправка на убой или вывоз питомцев, вакцинированных против бешенства в последние 179 дней.

Карантин введен для оперативного купирования очага опасного заболевания и предотвращения его распространения. Владельцам животных рекомендуется проявить бдительность и проверить актуальность прививок у своих питомцев.

Ранее стало известно, что в детском лагере «Уфимский сокол» под Уфой бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку. Сотрудники лагеря оперативно вмешались и изолировали ребенка от животного. Поведение хищницы оставалось неадекватным. Она ела снег и испытывала проблемы с дыханием.

Подмосковье
Андрей Воробьев
бешенство
карантин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские БПЛА нацелились на один из российских городов
Стало известно, к чему привел отказ ЕС от российского газа
В подмосковном городе введен карантин по бешенству
Гуменник решил проблему с музыкой для выступления на Олимпиаде
Появились кадры смертельного ДТП на МКАД
Батайский потрошитель: как механик автобазы стал «двойником Чикатило»
От ОРВИ до ВИЧ: чем опасны расчески и полотенца. Ликбез от терапевта
В Словакии озвучили главную ошибку бывшего руководства
Разведка США засекла звонок из окружения Трампа иностранному агенту
«Погасло все»: на украинской «горнолыжке» произошел блэкаут
Скончался вокалист популярной американской рок-группы 3 Doors Down
Ампутация рук и ног, ТЭФИ, «Ледниковый период»: как живет Роман Костомаров
Симоньян учредила премию имени своего супруга
Издевательства над ребенком обернулись для семьи жестким приговором
Фигурист Малинин сенсационно уступил в короткой программе на ОИ
Bloomberg предположило, зачем Россия обратилась к Индии
Таро, астрология или измены: какова настоящая причина развода Джигана
Малахова растрогала до слез история солистки группы «Город 312»
Шведская лыжница потеряла серебряную медаль Олимпиады
Губернатор российского региона попал под ракетный обстрел
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.