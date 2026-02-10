Воробьев рассказал, сколько дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

В Московской области в 2026 году планируется отремонтировать свыше 1,3 тыс. километров автомобильных дорог, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. По его мнению, подобные ежегодные работы крайне важны, поскольку позволяют обеспечить безопасность, надежность и комфорт передвижения.

За 2025 год удалось обновить 1,5 тыс. километров дорог, включая 682 километра муниципальных. На 2026 год у нас тоже серьезная задача — привести в порядок еще более 1,3 тыс. километров автодорог, из них больше половины — муниципальные, которые составляют 727 километров, — отметил Воробьев.

По его словам, в частности, ремонт автодорог затронет Солнечногорск, Подольск, Воскресенск, Дедовск, Сергиево-Посадский, Богородский и Дмитровский округа. Губернатор добавил, что, помимо этого, в Подмосковье намерены отремонтировать 49 километров важных вылетных магистралей. Больше всего работ запланировано на Волоколамском шоссе.

Ранее Воробьев рассказал, что в Подмосковье в 2025 году на 2% снизилось количество зарегистрированных преступлений. Он отметил, что такие результаты могла принести программа «Безопасный регион».