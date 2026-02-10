Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 10:24

Воробьев рассказал, сколько дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

Воробьев: в Мособласти в 2026 году отремонтируют свыше 1,3 тыс. км дорог

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Московской области в 2026 году планируется отремонтировать свыше 1,3 тыс. километров автомобильных дорог, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. По его мнению, подобные ежегодные работы крайне важны, поскольку позволяют обеспечить безопасность, надежность и комфорт передвижения.

За 2025 год удалось обновить 1,5 тыс. километров дорог, включая 682 километра муниципальных. На 2026 год у нас тоже серьезная задача — привести в порядок еще более 1,3 тыс. километров автодорог, из них больше половины — муниципальные, которые составляют 727 километров, — отметил Воробьев.

По его словам, в частности, ремонт автодорог затронет Солнечногорск, Подольск, Воскресенск, Дедовск, Сергиево-Посадский, Богородский и Дмитровский округа. Губернатор добавил, что, помимо этого, в Подмосковье намерены отремонтировать 49 километров важных вылетных магистралей. Больше всего работ запланировано на Волоколамском шоссе.

Ранее Воробьев рассказал, что в Подмосковье в 2025 году на 2% снизилось количество зарегистрированных преступлений. Он отметил, что такие результаты могла принести программа «Безопасный регион».

Подмосковье
ремонт
регионы
Андрей Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не поверил»: Диброва раскрыла первую реакцию экс-мужа на новые отношения
Макрон рассказал, чем Европа заменила поставки энергоресурсов из России
Раскрыта причина резкого роста числа случаев СДВГ
В России разработали портативную систему для экспресс-анализа ДНК
Фон дер Ляйен уступила Каллас в вопросе контроля над разведкой Евросоюза
Россияне стали получать фейковые предложения о полетах на воздушном шаре
«Время упущено»: в России высказались о попытках Долиной вернуть славу
Юрист оценил законность требования прохождения «нулевого» техобслуживания
Названы основные мошеннические схемы в преддверии 14 февраля
Воробьев рассказал, сколько дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году
Россияне начали целенаправленно портить технику для компенсаций
Пособницу покушения на генерал-лейтенанта Алексеева объявили в розыск
Лавров раскрыл ужасающую правду о нацизме в Европе
Премьера спектакля «Лир во время чумы» состоится в театре Пушкина
«Нам придется»: Макрон выступил с неожиданным заявлением о России
Тимошенко переписала свои «богатства» на родню
В России ввели ГОСТ на популярную восточную сладость
Небензя указал на неспособность ЕС участвовать в урегулировании на Украине
Российский турист погиб под колесами автобуса на Пхукете
Суд на Камчатке вынес приговор педофилу
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.