27 февраля 2026 в 04:30

В Приамурье ввели карантин из-за дикого зверя с бешенством

В Благовещенском округе Приамурья ввели карантин по бешенству из-за дикой лисы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В селе Гродеково Благовещенского округа ввели карантин по бешенству, сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Амурской области. Причиной стала дикая лисица с опасным заболеванием, которая агрессивно вела себя на улицах.

Карантин по бешенству введен в селе Гродеково Благовещенского округа. Особо опасное заболевание выявлено у дикой лисицы. <...> В селе Гродеково введен карантин. В ближайшее время ветеринарные специалисты проведут в населенном пункте все необходимые в таких случаях мероприятия, включая дезинфекцию, — сказано в сообщении.

Начальник управления ветеринарии Сергей Самохвалов также сообщил о трех случаях бешенства в области за февраль. В селе проведут дезинфекцию и вакцинацию домашних животных, явных ран от укусов у собак не обнаружено.

Ранее ветеринар Баграт Агажанов сообщил: вакцина является основным способом защиты животных от бешенства. Он отметил, что для профилактики заболевания необходимо вовремя ставить прививки.

До этого сообщалось, что территория дома № 4 на улице Молодежной в Реутове признана эпизоотическим очагом по бешенству. Весь город получил статус неблагополучного.

бешенство
карантин
Амурская область
лисы
В Приамурье ввели карантин из-за дикого зверя с бешенством
