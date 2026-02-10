Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 14:35

Ветеринар объяснил, как защитить животное от бешенства

Ветеринар Агажанов: защитить питомца от бешенства поможет прививка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вакцина является основным способом защиты животных от бешенства, рассказал 360.ru ветеринар Баграт Агажанов. Он отметил, что для профилактики заболевания необходимо вовремя ставить прививки.

Если эпидемиологическая ситуация в регионе благоприятная, можно вакцинировать животных каждые 24 месяца. В Москве и Подмосковье ситуация все же неблагоприятная, поэтому я рекомендовал бы ставить прививку каждый год, — рассказал Агажанов.

Ветеринар подчеркнул, что риск заражения есть даже у животных, которые не покидают пределы дома. Вирус могут принести хозяева на одежде.

Ранее сообщалось, что территория дома № 4 на улице Молодежной в Реутове признана эпизоотическим очагом по бешенству. Весь город получил статус неблагополучного.

питомцы
бешенство
вакцины
ветеринары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Регистрация в мессенджере MAX стала доступна для жителей еще одной страны
Назван критический изъян системы Starlink
Россиянам предложили новый способ проверить долги у приставов
Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в результате пьяной ссоры
Россиян попросили не беспокоиться насчет двукратного роста цен на огурцы
Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье
Политолог оценил возможность женского бунта на Украине
В Госдуме посоветовали Дурову взять пример с TikTok
Адвокат рассказала, кто внес вклад в принятие моратория на смертную казнь
Депутат обратился к экс-невесте Лепса после видео с ее роскошного праздника
А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера
Появились подробности по делу соучастницы покушения на генерала Алексеева
В Госдуме назвали условия для начала диалога между Европой и Россией
Российские военные разнесли базу дальних дронов ВСУ
Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео
Политолог назвал неожиданную угрозу режиму Зеленского
Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного
«Под овечьей шкурой давно не волки»: Захарова о заявлении Макрона
Мессенджеру Telegram грозят штрафы до 64 млн рублей по восьми протоколам
В Госдуме выступили против празднования Дня всех влюбленных
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.