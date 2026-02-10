Ветеринар объяснил, как защитить животное от бешенства Ветеринар Агажанов: защитить питомца от бешенства поможет прививка

Вакцина является основным способом защиты животных от бешенства, рассказал 360.ru ветеринар Баграт Агажанов. Он отметил, что для профилактики заболевания необходимо вовремя ставить прививки.

Если эпидемиологическая ситуация в регионе благоприятная, можно вакцинировать животных каждые 24 месяца. В Москве и Подмосковье ситуация все же неблагоприятная, поэтому я рекомендовал бы ставить прививку каждый год, — рассказал Агажанов.

Ветеринар подчеркнул, что риск заражения есть даже у животных, которые не покидают пределы дома. Вирус могут принести хозяева на одежде.

Ранее сообщалось, что территория дома № 4 на улице Молодежной в Реутове признана эпизоотическим очагом по бешенству. Весь город получил статус неблагополучного.