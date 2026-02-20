В Индонезии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах

Зимняя Олимпиада — 2026
В 36 аэропортах Индонезии усилили контроль из-за вируса Нипах

В 36 аэропортах и в 11 пограничных пунктах Индонезии усилили контроль из-за вируса Нипах, сообщил РИА Новости Минздрав страны. Кроме того, на случай вспышки заболевания подготовили 198 больниц. Тем не менее, там отметили, что риск распространения вируса в республике оценивается как низкий.

Приняты следующие меры: усилен контроль в пунктах въезда (36 аэропортов) <…>, подготовлены 198 больниц для возможного лечения случаев, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Индии умерла 25-летняя медсестра, которая заразилась вирусом Нипах от «нулевого» пациента. Это второй смертельный случай, связанный с данным возбудителем болезни. Уточняется, что девушка находилась в коме почти месяц, у нее развилась легочная инфекция.

До этого врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов указал, что вирус Нипах вызывает воспаление головного мозга, что может привести к гибели человека. Он пояснил, что до 70% тяжелых пациентов, попадая в стационар, умирают из-за того, что у них развивается энцефалит.

