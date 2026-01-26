Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 18:56

Врач предупредил о смертельной опасности вируса Нипах

Терапевт Водовозов: вирус Нипах вызывает воспаление головного мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вирус Нипах вызывает воспаление головного мозга, что может привести к гибели человека, сообщил в разговоре с NEWS.ru врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов. По его словам, до 70% тяжелых пациентов, попадая в стационар, умирают из-за того, что у них развивается энцефалит.

Вирус Нипах опасен тем, что может приводить к летальным исходам. Иногда инфекция протекает как ОРВИ, а иногда в процесс вовлекается головной мозг и развивается энцефалит. Вспышки пока что немногочисленные, и, как бывает в таких случаях, зафиксированная летальность довольно высокая ­­у тяжелых пациентов, которые попали в стационар. Цифры варьируются между 40 и 70%, пугая обывателей, ­­— сообщил он.

Он добавил, что новой пандемии от вируса Нипах ждать не стоит. По его словам, для распространения инфекции необходим контакт с зараженным животным. Это в основном летучие лисицы, которых нет в России, уточнил врач.

Меры профилактики подробно описаны Роспотребнадзором, и они актуальны только для тех, кто посещает потенциально опасные страны и районы, отметил Водовозов. Эксперт напомнил, что в случае повышения температуры, возникновения головной и мышечной боли, рвоты надо немедленно обращаться к врачу.

Ранее врач Наталья Савицкая сообщила, что хронические неинфекционные заболевания вызывают 70% смертей, из них 40% являются преждевременными. Она отметила, что чаще всего такие заболевания провоцируют вредные привычки.

