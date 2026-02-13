Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 15:09

Еще один человек умер из-за вируса Нипах в Индии

В Индии умерла 25-летняя медсестра, которая заразилась вирусом Нипах от пациента

В Индии умерла 25-летняя медсестра, которая заразилась вирусом Нипах от «нулевого» пациента, сообщил Telegram-канал SHOT. Это второй смертельный случай, связанный с данным возбудителем болезни.

Как отметил канал, девушка находилась в коме почти месяц, у нее развилась легочная инфекция. Ее подключили к ИВЛ, из-за осложнений болезни ее сердце остановилось. Отмечается, что от первого пациента заразился еще один сотрудник больницы, но он выздоровел и был выписан в январе.

Ранее пресс-секретарь Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах (RIVM) Харальд Вихел заявил, что туристам в регионе, где циркулирует вирус Нипах, нельзя есть немытые продукты и пищу, которая может быть заражена слюной или выделениями зверей. По его словам, не следует также прикасаться к животным.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, что циркуляция вируса Нипах подтверждена на территориях шести стран, включая Камбоджу, Индонезию и Таиланд. Случаи заболевания также регистрировались в Бангладеш, Индии и Сингапуре.

