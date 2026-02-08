Россиянам рассказали, в каких странах можно заразиться опасным вирусом Роспотребнадзор рассказал о циркуляции вируса Нипах в Индонезии и Таиланде

Циркуляция вируса Нипах, впервые обнаруженного в 1999 году, подтверждена на территориях шести стран, включая Камбоджу, Индонезию и Таиланд, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе MAX. Как указано в публикации, случаи заболевания также регистрировались в Бангладеш, Индии и Сингапуре.

Вирус был впервые обнаружен в 1999 году в Малайзии. Впоследствии заболеваемость регистрировали в Бангладеш, Индии и Сингапуре. По данным ВОЗ, циркуляция вируса подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Нипах вышел за пределы Индии, что вызывает серьезную обеспокоенность властей стран Южной Азии. О летальном исходе, в частности, сообщили в Бангладеш, где в прошлом месяце от вируса скончалась жительница северной части страны, что заставило соседние государства усилить эпидемиологический контроль.

Кроме того, Роспотребнадзор порекомендовал россиянам, находящимся в странах с зарегистрированными случаями заражения вирусом Нипах, воздержаться от употребления сырых фруктов и свежевыжатых соков. В ведомстве пояснили, что неочищенные и непастеризованные продукты могут контактировать с летучими мышами, являющимися потенциальными переносчиками данной инфекции.