Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 16:35

Россиянам рассказали, в каких странах можно заразиться опасным вирусом

Роспотребнадзор рассказал о циркуляции вируса Нипах в Индонезии и Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Циркуляция вируса Нипах, впервые обнаруженного в 1999 году, подтверждена на территориях шести стран, включая Камбоджу, Индонезию и Таиланд, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе MAX. Как указано в публикации, случаи заболевания также регистрировались в Бангладеш, Индии и Сингапуре.

Вирус был впервые обнаружен в 1999 году в Малайзии. Впоследствии заболеваемость регистрировали в Бангладеш, Индии и Сингапуре. По данным ВОЗ, циркуляция вируса подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Нипах вышел за пределы Индии, что вызывает серьезную обеспокоенность властей стран Южной Азии. О летальном исходе, в частности, сообщили в Бангладеш, где в прошлом месяце от вируса скончалась жительница северной части страны, что заставило соседние государства усилить эпидемиологический контроль.

Кроме того, Роспотребнадзор порекомендовал россиянам, находящимся в странах с зарегистрированными случаями заражения вирусом Нипах, воздержаться от употребления сырых фруктов и свежевыжатых соков. В ведомстве пояснили, что неочищенные и непастеризованные продукты могут контактировать с летучими мышами, являющимися потенциальными переносчиками данной инфекции.

Нипах
вирусы
Роспотребнадзор
страны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Россию экстрадировали фигуранта дела о хищении денег у военных СВО
«Как с жертвой»: Захарова увидела один нюанс в общении США с Европой
Орбан рассказал о предложении Белого дома напасть на соседнюю страну
Дуров увидел общую черту ярых сторонников запрета соцсетей для подростков
В России расширят основания для увольнения мигрантов
СК нашел виновных в нападении на студентов в Уфе
Умерла Алая Галицкая: фото бывшей «жены» экс-топ-менеджера Альфа-Банка
Россиянам назвали способы избежать заражения вирусом Нипах
Россиянам рассказали, в каких странах можно заразиться опасным вирусом
Названы продукты, вызывающие рак кишечника в юном возрасте
Пособница покушения на генерала Алексеева внезапно разбогатела
Рывок ВС РФ и обратный отсчет до победы: новости СВО на вечер 8 февраля
Проблемы копились годами: что происходит с «Почтой России», скандалы
Полиция проверит смерть экс-жены Галицкого в истринском изоляторе
Захарова объяснила террористические атаки Украины на Россию
Умер экс-депутат Госдумы Курочкин
Россиянам дали совет на фоне сообщений о наплыве техники Apple с Украины
Названо имя победителя в скиатлоне на Олимпийских играх
Российский лыжник финишировал в шаге от олимпийского пьедестала
Больше никаких «схем Долиной»: как изменятся сделки с недвижимостью?
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.