Россиянам назвали способы избежать заражения вирусом Нипах

Роспотребнадзор порекомендовал не есть сырые фрукты в странах с вирусом Нипах

Россиянам, находящимся в странах с зарегистрированными случаями заражения вирусом Нипах, лучше отказаться от употребления сырых фруктов и свежевыжатых соков, сообщили специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что с неочищенными сырыми и непастеризованными продуктами могут контактировать летучие мыши — потенциальные переносчики инфекции.

Не употребляйте сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами — особенно неочищенные сырые фрукты и свежевыжатые соки (например, пальмовый сок). Тщательно мойте фрукты и овощи, — говорится в публикации.

Россиянам также порекомендовали избегать контакта с летучими мышами и их пометом, не подходить близко к больным животным, включая свиней, и не посещать свинофермы или рынки, где продают живых особей. В ведомстве добавили, что лихорадка, кашель, головная боль, мышечные боли или неврологические симптомы — это повод обратиться к врачу и рассказать о поездках.

Ранее сообщалось, что циркуляция вируса Нипах подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара. В Роспотребнадзоре рассказали, что вирус был впервые обнаружен в 1999 году в Малайзии. Впоследствии заболеваемость регистрировали в Бангладеш, Индии и Сингапуре.

