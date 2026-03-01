Зимняя Олимпиада — 2026
Беру вишню и йогурт, готовлю королевский десерт без возни с тестом — удивлять гостей легко

Фото: D-NEWS.ru
Хотите свежую выпечку к приходу гостей, но времени в обрез? Этот пирог готовится буквально за 15 минут, а пока он печется, вы успеете накрыть на стол.

Для пирога нужно: натуральный йогурт (200 г), мука (80 г), сахар (по вкусу, примерно 100-120 г), яйца (2 белка и 1 желток), свежая или замороженная вишня (100 г), разрыхлитель (3 г).

Сначала разогреваю духовку до 180°C. Отделяю белки от желтков. Белки взбиваю с сахаром и разрыхлителем до устойчивых пиков — это главный секрет воздушности. В пышную белковую массу аккуратно добавляю йогурт, один желток и просеянную муку, аккуратно перемешиваю лопаткой. Переливаю тесто в небольшую форму (16-18 см), смазанную маслом. Сверху выкладываю вишню и отправляю форму в духовку на 35-40 минут. Готовому пирогу даю полностью остыть в форме — так он не осядет и будет идеально резаться.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
