Квашу капусту с медом и тмином. Получается кисло-сладкая, хрустящая — можно в пост и не только

Беру капусту, мед и пряности и квашу ее в ароматном рассоле, который даже в неудачный день дарит отличное настроение. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное как самостоятельная закуска или добавка к салатам. Его необычность в том, что мед придает капусте легкую сладость и невероятный хруст, а специи делают вкус насыщенным и многогранным. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, упругая капуста с тонким медовым ароматом и легкой кислинкой, которая так и просится в рот. Даже если день не задался, эта капуста поднимает настроение с первой ложки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан капусты (около 1,5 кг), 1 крупная морковь, 1 литр воды, 2 ст. ложки меда, 1,5 ст. ложки соли, лавровый лист, душистый перец горошком. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, смешайте и плотно уложите в банку. Приготовьте рассол: вскипятите воду с солью, остудите до теплого состояния, растворите мед. Залейте капусту рассолом, добавьте специи. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, периодически протыкая капусту деревянной шпажкой для выхода газа. Готовую капусту уберите в холодильник.

