Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 14:30

Квашу капусту с медом и тмином. Получается кисло-сладкая, хрустящая — можно в пост и не только

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру капусту, мед и пряности и квашу ее в ароматном рассоле, который даже в неудачный день дарит отличное настроение. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное как самостоятельная закуска или добавка к салатам. Его необычность в том, что мед придает капусте легкую сладость и невероятный хруст, а специи делают вкус насыщенным и многогранным. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, упругая капуста с тонким медовым ароматом и легкой кислинкой, которая так и просится в рот. Даже если день не задался, эта капуста поднимает настроение с первой ложки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан капусты (около 1,5 кг), 1 крупная морковь, 1 литр воды, 2 ст. ложки меда, 1,5 ст. ложки соли, лавровый лист, душистый перец горошком. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, смешайте и плотно уложите в банку. Приготовьте рассол: вскипятите воду с солью, остудите до теплого состояния, растворите мед. Залейте капусту рассолом, добавьте специи. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, периодически протыкая капусту деревянной шпажкой для выхода газа. Готовую капусту уберите в холодильник.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество
Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Картошка, сыр и зелень в тесте — жарю лепешки, которые заменяют и гарнир, и мясо. Просто и вкусно
Общество
Картошка, сыр и зелень в тесте — жарю лепешки, которые заменяют и гарнир, и мясо. Просто и вкусно
На завтрак в пост спасают драники с куркумой — такие яркие, что поднимают настроение с утра. Делаю сразу целую сковороду, но все равно мало
Общество
На завтрак в пост спасают драники с куркумой — такие яркие, что поднимают настроение с утра. Делаю сразу целую сковороду, но все равно мало
Пышный пирог с капустой на кефире без суеты
Семья и жизнь
Пышный пирог с капустой на кефире без суеты
Не месим, смешал — и в духовку: пицца на жидком тесте с курицей и грибами
Общество
Не месим, смешал — и в духовку: пицца на жидком тесте с курицей и грибами
рецепты
капуста
закуски
салаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последствия ракетного удара Ирана в Бейт-Шемеше показали на видео
Стрельба в центре американского Остина привела к жертвам
Власти ОАЭ взяли на себя расходы застрявших в стране туристов
Политолог ответил, что стоит за назначением аятоллы Арафи
Коц рассказал об уничтожении «Вампира» за обстрелы Белгорода
Президент Азербайджана обратился к Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи
«Перегружены понтами»: Милонов объяснил, почему не бывает в Большом театре
В России «исчезли» все бюджетные места в ординатуре
Стало известно о втором ударе по танкеру рядом с Ормузским проливом
Пугачева «разрешила» весну
Иранский конфликт парализовал жизнь в Дохе
Пашиняна выгнали из магазина во время предвыборной поездки
Азербайджан экстренно пришел на помощь в эвакуации россиян из Ирана
Крыша детсада рухнула в Рязанской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 марта: где сбои в России
«Правда сильнее связей»: Милонов объяснил суть скандала с квартирой Долиной
В ОАЭ начали предлагать россиянам «спасти жизнь» за $500
Атака на танкер парализовала движение по «нефтяной артерии мира»
Гарри Стайлс появился на красной дорожке в балетках после долгого перерыва
В Госдуме назвали последствия блокады Ормузского пролива
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.