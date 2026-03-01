На завтрак в пост спасают драники с куркумой — такие яркие, что поднимают настроение с утра. Делаю сразу целую сковороду, но всё равно мало

Беру картошку, капусту и щепотку куркумы — и жарю яркие, солнечные драники прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного завтрака или легкого ужина. Его необычность в том, что сочетание картофеля и капусты делает драники нежными внутри и хрустящими снаружи, а куркума дарит им золотистый, солнечный цвет, который поднимает настроение с утра. Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие драники с аппетитной корочкой и мягкой, сочной серединкой, пропитанной ароматом лука и специй. Они такие вкусные, что целой сковороды всегда мало — приходится жарить снова.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние картофелины, 300 г белокочанной капусты, 1 луковица, 2–3 ст. ложки муки, 1 ч. ложка куркумы, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель и капусту натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте. Смешайте овощи, добавьте муку, куркуму, соль и перец, тщательно перемешайте. Дайте постоять 5–10 минут, чтобы овощи пустили сок. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте массу ложкой, формируя драники. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими с постным соусом или просто так.

